Un árbol tirado por el viento en Meruelo cae sobre el tendido eléctrico, corta una vía y daña una casa

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria retiran el árbol tirado por el viento en San Miguel de Meruelo - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que han soplado esta noche en Cantabria han provocado más de una docena de incidencias, entre ellas la caída de un árbol en San Miguel de Meruelo que se desprendió sobre el tendido eléctrico, cortó un vial y provocó también daños en una casa.

En total, el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 19.00 horas del miércoles y las 7.00 de este jueves 23 llamadas relacionadas con el viento que azota la región, de las que se han derivado 13 incidencias.

La mayoría de estos incidentes se han concentrado en localidades del litoral y tienen que ver con árboles caídos y desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y señalética.

En San Miguel de Meruelo, capital del municipio de Meruelo, el árbol caído ha provocado daños en la cubierta y el canalón de la casa y dejó "impracticable" la vía.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria tuvieron que cortar el árbol para abrir el acceso a la vía y aseguraron el tendido eléctrico y el cableado de fibra descolgado.

Durante estas primeras horas de la mañana, el viento seguirá soplando fuerte en el litoral, que tiene vigente el aviso amarillo (peligro bajo) por este fenómeno hasta las 12.00 horas.

Además, el litoral cántabro lleva desde esta medianoche y hasta las 10.00 horas (inicialmente era hasta las 8.00) en aviso rojo (peligro extraordinario) por fenónemos costeros adversos y ahora está en naranja hasta las 20.00 y en amarillo el resto del día.