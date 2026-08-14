Arcángel cierra el fin de semana flamenco del FIS con su homenaje a los clásicos del cante

Arcángel durante un concierto. - FIS

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75 Festival Internacional de Santander (FIS) cierra su fin de semana flamenco con la actuación el próximo domingo, 16 de agosto, a las 20 horas de Arcángel, en un homenaje a los grandes clásicos del cante.

En un comunicado, la organización ha subrayado que Arcángel ha buscado nuevos matices en su propuesta artística cantando y rindiendo homenaje a los iconos de la música flamenca desde sus orígenes hasta la actualidad, a través de los clásicos que ha dado el género.

Para ello, el cantaor onubense ha contado con la colaboración del público, y es que han sido los espectadores los que han elegido y elaborado el repertorio final que conforma este concierto, a partir de un amplio cancionero ofrecido por el artista y la posterior votación a través de las redes sociales del Festival.

Las canciones más votadas serán, junto a algunas sorpresas, las interpretadas por Arcángel en este concierto.

Piezas como la 'Nana del caballo grande', Camarón de la Isla; 'Dame la libertad', de Juan Peña 'El Lebrijano', 'Le di a la caza alcance', de Estrella Morente, 'Toma este puñal dorao', de Carmen Linares, 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda; el 'Aire' de José Merce, 'Sueño de amor (Al alba)', de Pepe de Lucía o 'La leyenda del tiempo' de Enrique Morente sonarán en el Palacio de Festivales en la voz de Arcángel.

La bailaora Paula Comitre, Francis Gómez a la guitarra, 'Los Mellis' en palmas y coros y la percusión de Lito Máñez completan el elenco de este 'Abecedario flamenco'.

Las localidades para este espectáculo pueden adquirirse en las taquillas del Festival Internacional de Santander (ubicadas en el Palacio de Festivales y en la antigua sede la Cámara de Comercio en la Plaza Porticada), online (en festivalsantander.com) o a través de la venta telefónica.