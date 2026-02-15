El Archivo Municipal de Santander aumentó un 52,4% el número de consultas en 2025

Daniel Portilla en el Archivo Municipal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Santander registró durante 2025 un total de 853 usuarios que consultaron 21.653 expedientes, lo que supone un incremento del 52,4 por ciento en el número de consultas respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 10.315 expedientes revisados.

Del total de usuarios, los externos --ciudadanos e investigadores-- continúan siendo el grupo mayoritario, de modo que 591 ciudadanos hicieron uso del servicio, realizando 1.135 consultas de expedientes, centrados principalmente en actas de pleno, resoluciones, expedientes de obras y licencias de apertura.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Patrimonio, Daniel Portilla, quien ha destacado el crecimiento de los investigadores entre los usuarios.

De este modo, el pasado año acudieron al Archivo 51 investigadores, un 4% más, que llevaron a cabo 21.095 consultas documentales, lo que representa un incremento del 62% respecto a 2024 (8.031 expedientes).

En cuanto a los usuarios internos, el servicio fue utilizado por 128 empleados municipales, un 16,5% más que el año anterior, quienes consultaron 344 expedientes para la gestión administrativa y apoyo a los distintos departamentos del Ayuntamiento.

Portilla ha valorado positivamente estos datos y ha subrayado que el Archivo Municipal es un departamento fundamental dentro de la organización del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, un servicio público esencial cuya misión es conservar, organizar y facilitar el acceso al patrimonio documental del municipio.

Respecto al crecimiento de las consultas por parte de investigadores, ha incidido en que demuestra el interés creciente por el estudio de la historia local y el valor del fondo documental que custodia el Ayuntamiento.

Por otra parte, el edil ha puesto en valor que el Archivo ha desarrollado una "intensa" labor técnica, entre la que destaca el tratamiento documental y descripción de 5.720 expedientes, avanzando así en la organización, catalogación y accesibilidad de los fondos.

Asimismo, el servicio ha contado con la colaboración de alumnos en prácticas del Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria, dentro del convenio suscrito entre la institución académica y el Ayuntamiento, lo que refuerza la dimensión formativa e investigadora del Archivo.

IMPULSO A LA ACTIVIDAD DIVULGATIVA

Por otra parte, Portilla ha destacado que el pasado año también ha estado marcado por el impulso de la actividad divulgativa y ha recordado que, con motivo de la Semana Internacional de los Archivos (9-13 de junio), se organizaron Jornadas de Puertas Abiertas, que registraron una gran acogida ciudadana y permitieron dar a conocer el funcionamiento interno y los fondos históricos municipales.

Igualmente, se reanudaron las visitas guiadas para alumnado universitario y se celebraron masterclass especializadas vinculadas a la Historia Moderna Universal, que abordaron acontecimientos de relevancia internacional relacionados con la historia de la ciudad.

En el ámbito académico, el Archivo acogió además dos sesiones formativas del Máster de Patrimonio, centradas en Historia Contemporánea e Historia de la Economía.

2025 fue también el año de la apertura del Archivo a los canales digitales, con la puesta en marcha de perfiles en Instagram y Facebook.

"La función del Archivo no solo es preservar la memoria histórica de la ciudad, sino también garantizar derechos administrativos y jurídicos de la ciudadanía, además de servir de apoyo a la gestión diaria municipal", ha concluido.