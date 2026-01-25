Las áreas caninas de Santander alcanzan los 81.625 metros cuadrados - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las áreas de esparcimiento canino del Ayuntamiento de Santander han alcanzado los 81.625 metros cuadrados, repartidos entre los 15 parques habilitados en diferentes puntos de la ciudad.

Estos espacios cuentan con vallados perimetrales y elementos acondicionados de forma específica para el bienestar físico y emocional de los perros. Además, están dotados de equipamientos como fuentes de agua, bancos para los dueños y, en algunos casos, obstáculos y rampas para que los animales puedan ejercitar sus habilidades físicas, ha informado el Consistorio.

Están situados en Ciriego (calle del Rostrío), El Refugio (El Regatón), Sector 3 (avenida del Voluntariado), Hermanos Calderón (calle Hermanos Calderón), San Martín del Pino (calle Francisco Rivas Montero), Montaña (calle de la Peseta), Morales (calle de Cajo), Parque del Agua (Peña del Cuervo), Parque del Agua-Sotileza (calle Alta), Parque Mendicouague (calle Miguel de Unamuno), Altamira (paseo de Altamira), La Teja (Avenida de los Castros), Benidorm (calle Simón Cabarga), Reina Victoria (avenida Reina Victoria) y Cabo Mayor (avenida del Faro).

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha incidido en la importancia que el Ayuntamiento concede a estos espacios diseñados para "mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y facilitar la convivencia responsable en los entornos urbanos".

La edil ha puesto en valor la "importante ampliación" de la red de espacios destinados al esparcimiento canino en la ciudad, y ha avanzado que el objetivo del equipo de Gobierno es sumar nuevas áreas en el municipio.