La argentina Florencia Canosa gana el Premio 'Tristana' de Novela Fantástica con 'La borra apretada del sueño'

La escritora argentina Florencia Canosa ha resultado ganadora del XVIII Premio Internacional 'Tristana' de Novela Fantástica con la obra titulada 'La borra apretada del sueño', según ha anunciado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, tras el fallo del jurado reunido en Santander.

El jurado, presidido por la escritora Espido Freire y compuesto por Marta San Miguel, David Roas (por videoconferencia) y José Ángel Zapatero, con Regino Mateo como secretario sin voto, decidió por unanimidad otorgar el premio a esta novela, seleccionada entre las 350 obras presentadas al certamen.

El acta destaca "el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros".

La novela combina elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi y ambientando la acción en los tiempos de la caída del general Rosas, con un retrato ambicioso de los conflictos sociales y políticos de la época.

"El Premio Tristana sigue creciendo en calidad y proyección internacional. Cada año recibimos más obras y más diversas, y eso demuestra que Santander se ha consolidado como un referente dentro del género fantástico y como una ciudad que apuesta firmemente por la creación literaria", ha afirmado en nota de prensa la edil, quien también ha puesto en valor el certamen como una plataforma de impulso para los autores emergentes.

Convocado por el Ayuntamiento de Santander, el premio está dotado con 8.000 euros y la publicación de la obra en Menoscuarto Ediciones, sello encargado de editar el texto desde la segunda edición del certamen.

La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales.