Un arqueólogo sevillano repasará en una conferencia en Ramales dos décadas de investigación en yacimientos andaluces

El arqueólogo Leonardo García - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arqueólogo Leonardo García repasará en Ramales de la Victoria dos décadas de investigación en los yacimientos de Antequera y Valencina de la Concepción en una conferencia de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

En un comunicado, la UC ha explicado que los últimos hallazgos arqueológicos están obligando a reescribir parte del conocimiento sobre las sociedades que levantaron los grandes monumentos megalíticos del sur de la Península Ibérica hace entre 6.000 y 4.000 años.

Ese será el hilo conductor de la conferencia 'Los grandes megalitos en Andalucía: descubrimientos e investigaciones recientes', que impartirá este jueves el catedrático de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán.

En el Salón de Actos de la Fundación Orense, a partir de las 20.00 horas, el investigador repasará dos décadas de trabajo desarrolladas por el grupo Atlas de la Universidad de Sevilla en Antequera y Valencina de la Concepción, "dos enclaves quese han revelado como los dos grandes conjuntos megalíticos de Andalucía".

Uno de los ejemplos más llamativos es el Dolmen de Menga, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

García Sanjuán ha sostenido que las investigaciones realizadas por su equipo han permitido replantear tanto la cronología como el proceso constructivo de este monumento.

"La piedra más grande pesa 150 toneladas, lo que convierte a Menga posiblemente en el mayor dolmen prehistórico del mundo conocido actualmente", ha asegurado.

El arqueólogo ha subrayado que detrás de este monumento existía un conocimiento técnico mucho más avanzado del que tradicionalmente se había atribuido a las comunidades neolíticas, y ha detallado que la nueva hipótesis desarrollada por su equipo apunta a que quienes levantaron Menga manejaban conocimientos de ingeniería, geología, geometría y astronomía hace casi seis mil años.

La ponencia también se detendrá en el Tholos de Montelirio, situado en Valencina de la Concepción, donde los descubrimientos realizados en la última década están ofreciendo una nueva perspectiva sobre la organización social durante la Edad del Cobre, un entramado en el que la figura de las mujeres era de suma importancia.

"Estamos empezando a plantearnos que pudiera existir una sociedad de tipo matriarcal en aquella época", ha apostillado.

Más allá de los monumentos, García Sanjuán ha opinado que "la auténtica revolución de la arqueología se está produciendo en el estudio de las personas que los construyeron, impulsado por los últimos avances tecnológicos".

Y ha destacado que el desarrollo de nuevas técnicas de análisis físico y químico de los restos humanos está permitiendo conocer aspectos como el origen, el sexo o incluso determinados rasgos del modo de vida de aquellas poblaciones.