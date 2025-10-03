Arranca con 34 alumnos el I Curso de Desarrollo e Industria del Videojuego de Cantabria

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego 'PlayStation Talents' ha arrancado este viernes con 34 alumnos.

Impulsado por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) en el marco de la Agenda Digital de Cantabria, el curso ha contado con la asistencia del consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Edudardo Arasti, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, que han dado la bienvenida a los estudiantes.

Arasti les ha felicitado por apostar por este programa formativo pionero que se impartirá hasta marzo de 2026 como título propio de la UC y ha agradecido, tanto a la institución académica como a PlayStation Talent y SODERCAN, su trabajo conjunto de meses para hacer realidad esta iniciativa formativa para los jóvenes que buscan dedicarse profesionalmente al desarrollo de videojuegos.

"Como Gobierno, nos guía el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria del videojuego en Cantabria. Una apuesta estratégica teniendo en cuenta que esta industria supera en ingresos al cine y música juntos y da empleo en muchos sectores como desarrollo, diseño, arte, música, marketing o traducción", ha subrayado el consejero.

En este sentido, ha destacado que "buscamos no solo la formación de talento especializado, sino también generar un ecosistema propicio para el emprendimiento, la atracción de empresas y el desarrollo de proyectos de esta prometedora industria en la región".

Un sector, ha destacado, "con alto potencial de crecimiento, de creciente impacto económico y de uso intensivo e innovador de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o virtual, o los gráficos 3D".

Por su parte, la rectora ha destacado que acoger este curso es "una verdadera satisfacción" y ha asegurado que su puesta en marcha es "un ejemplo perfecto de triple hélice de la innovación", en relación a las tres entidades que forman parte del proyecto y que, según ha explicado, está orientado a un sector emergente, de dimensión internacional, con mucha actividad económica y proyección y que despierta gran interés por parte de los estudiantes.

El consejero y la rectora han estado acompañados por el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián; el decano de la Facultad de Ciencias, Luis Alberto Fernández, y los directores del curso, Carlos Blanco y Gonzalo Guirao, director del Programa PlayStation Talents.

En concreto, Guirao ha agradecido el trabajo realizado por el Gobierno y la UC para desarrollar este curso y tras valorar que todas las plazas disponibles están completas ha apuntado la intención de continuar el próximo año esta iniciativa incrementando, si es posible, el número de plazas.

Además, el director de programas de la entidad ha explicado que éste es el primer proyecto que realizan con una institución pública y ha destacado la "apuesta" de PlayStation Talents por la formación y el talento.

DATOS VIDEOJUEGOS

Datos Según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), España ocupaba una posición relevante en términos de facturación en el ranking mundial de la industria del videojuego con unos ingresos de 2.339 millones de euros en el año 2023, un 16,3% de incremento respecto al año 2022.

En 2023 existían 524 empresas pertenecientes al subsector de los videojuegos, de las que sólo ocho se localizaban en Cantabria. Se trata de una industria joven y mayoritariamente de pymes, donde el 80% de las empresas tiene menos de diez años de antigüedad.

En 2023 el subsector de los videojuegos generó 7.106 puestos de trabajo directos, de los cuales sólo 29 se correspondían a Cantabria.