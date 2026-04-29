Arranca la Feria del Libro de Torrelavega, que ofrecerá una veintena de presentaciones durante cinco días

Los concejales José Luis Urraca y Esther Vélez en la inauguración de la Feria del Libro 'Libreando' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha inaugurado este miércoles la IX Feria del Libro 'Libreando', que se celebra hasta el 3 de mayo en la Avenida de España y que reúne a cerca de 50 autores, 20 casetas y librerías de diferentes puntos de la región, además de ofrecer una "intensa" programación con más de veinte presentaciones.

En el acto de apertura han estado el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca; la concejala de Cultura, Esther Vélez; el coordinador de la feria, Carlos Alcorta; y otros concejales de la Corporación.

Urraca ha destacado que se trata de una feria "muy torrelaveguense" que durante estos días convierte la ciudad en el "centro de la literatura" en Cantabria, con una "gran oferta" que abarca literatura, poesía, ensayo, historia, libros infantiles o gastronomía.

Ha subrayado que es una "oportunidad para acercarse a los autores, conocerlos" y adquirir sus libros, en un espacio ya "consolidado" como es la Avenida de España. Asimismo, ha puesto en valor el libro como "herramienta" que "abre la mente, aporta conocimiento y ofrece disfrute", al tiempo que ha destacado la importancia de "promocionar la lectura" y el respaldo del Ayuntamiento a este tipo de iniciativas.

Por su parte, Vélez ha señalado que 'Libreando' es uno de los eventos culturales "más esperados y consolidados", y un "espacio de encuentro" entre lectores, escritores y libreros. También ha destacado el trabajo realizado para ofrecer una programación "amplia, diversa y atractiva", con el objetivo de generar un impacto "social, cultural y económico" en la ciudad, además de fomentar el hábito lector, especialmente entre el público infantil.

Finalmente, el coordinador de la feria ha subrayado que se trata de una "fiesta del libro" y ha destacado la importancia del "contacto" directo entre autores y lectores. El objetivo, ha dicho, es "sacar el libro a la calle" y facilitar el acceso a la lectura a todos los públicos. Asimismo, ha puesto en valor el papel de los libreros como profesionales que "aconsejan" y orientan a los lectores.

La Feria del Libro 'Libreando' cuenta con 20 casetas, una carpa central de actividades y la participación de librerías de toda la región. Su horario es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el domingo, que se celebrará únicamente por la mañana.

Además de las presentaciones de libros, firmas y encuentros con lectores, habrá actividades dirigidas al público infantil, con cuentacuentos el jueves, viernes y sábado a las 17.30 horas, así como homenajes a los poetas José María Valverde, José Manuel Caballero Bonald y Agustín García Calvo con motivo del centenario de su nacimiento.

PROGRAMACIÓN DEL JUEVES

Tras esta primera jornada, la programación continuará mañana jueves con las presentaciones de 'Recetas de vida', del equipo de Atención Psicosocial del Hospital Santa Clotilde, por Silvia Prellezo (12.00 horas); 'Renacer compartido', de Natalia García (13.00 horas); 'Historial de la Vuelta Ciclista a Cantabria', de Marcos Pereda (18.30); 'Calabobos', de Luis Mario (19.15) y 'El asesino de invierno', de Greta Alonso (20.00).

A ellas se sumará el cuentacuentos 'Naila la devoracuentos', por Nahúm Cobo, a las 17.30 horas.