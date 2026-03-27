Archivo - El cantante El Arrebato - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

CAMARGO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arrebato actuará el 20 de junio en las fiestas de San Juan de Maliaño, en Camargo. El evento, que comenzará a las 22.30 horas en el parking del Parque de Cros, será de carácter gratuito y abierto a todos los públicos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha dado a conocer este concierto junto a la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez. "Se trata de uno de los platos fuertes de una programación festiva que, cada año, reúne a miles de vecinos y visitantes en Maliaño", ha aseverado el regidor, quien ha destacado la "relevancia" de San Juan en el calendario festivo de Cantabria.

Asimismo, ha afirmado que el objetivo principal del Ayuntamiento ofreciendo "propuestas de calidad" vinculadas a los eventos que se celebran a lo largo del año es "consolidar la imagen que todos tenemos de Camargo como un lugar en el que disfrutar del tiempo de ocio, de los festejos y de la cultura".

El concierto de El Arrebato se celebrará en el recinto habilitado en el parking anexo a la biblioteca municipal, en el Parque de Cros, un espacio que permite albergar a un gran número de asistentes con las condiciones adecuadas de seguridad y organización, ha indicado el Ayuntamiento.

El Arrebato, nombre artístico de Francisco Javier Labandón, cuenta con una amplia trayectoria en el panorama musical español, donde se ha consolidado como uno de los referentes del pop flamenco. A lo largo de su carrera ha firmado temas ampliamente conocidos y mantiene una conexión directa con el público gracias a un estilo cercano y reconocible, algo que convierte su actuación en las fiestas de San Juan en uno de los principales atractivos del programa festivo.

El artista andaluz ha cosechado una gran popularidad gracias a temas como 'Poquito a poco', 'Búscate un hombre que te quiera', 'Una noche con arte' o 'En el último minuto'.