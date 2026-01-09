Arreglado el argayo en la carretera de Montija en Saro, que estrena área de juegos en Llerana

Fomento inaugura la reparación del argayo en la carretera de acceso a Montija, en Saro - GOBIERNO

SARO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha inaugurado este viernes

El arreglo del argayo de la carretera de acceso a Montija, en el municipio de Saro, se ha inaugurado este viernes, así como el nuevo área de juegos de Llerana. Ambas actuaciones han supuesto una inversión conjunta del Gobierno de Cantabria cercana a los 100.000 euros.

Han sido inauguradas por el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha destacado la importancia de esta inversión para un ayuntamiento pequeño y la necesidad que había de acometer estas dos intervenciones que ha financiado su departamento, a través del Servicio de Vías y Obras.

Sobre la nueva área de juegos, ha valorado que los vecinos de Saro disponen ahora de una instalación "moderna y segura" para el disfrute de los más pequeños, a diferencia del anterior parque infantil, que se había quedado "absolutamente inutilizable" con el paso del tiempo.

El consejero ha explicado que ésta fue una de las primeras peticiones que le trasladó el alcalde, Miguel Ángel Prieto, nada más llegar al Gobierno y que, "apenas dos años y medio después, es ya una realidad".

Un proyecto que, además y según ha destacado, está en línea con la política que está desarrollando el Ejecutivo cántabro para contribuir a fijar población en los pueblos, dotándolos de los mismos servicios e infraestructuras que disponen las zonas urbanas.

En cuanto a la reparación del argayo, ha subrayado la "rapidez" con la que se ha solucionado un problema que impedía el acceso de los vecinos al barrio de Montija.

"Qué ha hecho el Gobierno? Venir en auxilio del Ayuntamiento para dar de nuevo ese servicio que tenemos que prestar en todas las localidades de Cantabria", ha dicho.

Finalmente, Media ha garantizado que el Gobierno va a seguir invirtiendo en Saro y ha avanzado que, en cuanto esté el proyecto redactado, supervisado y con todos los permisos, Fomento licitará la mejora de la carretera autonómica entre Llerana y Esles, que afecta a los términos municipales de Saro y Santa María de Cayón, con el objetivo de que pueda iniciarse antes de que acabe la legislatura.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el compromiso del consejero con el parque infantil, que viene a "suplir una carencia" que tenía el municipio para ofrecer alternativas de ocio a las familias, puesto que la zona de juegos más cercana se encontraba "a dos kilómetros de distancia".

"Es una obra que va a dar mucho juego a los vecinos y al pueblo", ha subrayado el regidor, que también ha resaltado la "celeridad" con la que se ha arreglado el argayo.

Los proyectos

La reparación del argayo originado en la carretera de acceso a la localidad de Montija ha contado con un presupuesto de 47.377 euros y ha sido ejecutado por la empresa Albor.

El proyecto ha consistido en estabilizar el terraplén desprendido recientemente en la margen derecha y arreglar los desperfectos ocasionados en el drenaje y en la plataforma.

Por su parte, el nuevo área de juegos de Llerana ha supuesto una inversión de 46.849 euros, ejecutada por Parques Jaype.

Se ha construido un parque infantil de 135 metros cuadrados y una tirolina en la misma zona donde anteriormente se ubicaba el antiguo área de recreo y ocio infantil, muy próxima a la Casa Consistorial de Saro.

Las obras han incluido la instalación de un columpio de dos asientos, un balancín de dos plazas, dos figuras de muelle, tres bancos y una papelera, así como la tirolina de cinco metros en el exterior del recinto.