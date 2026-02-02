El artista Guillermo de Foucault guiará este martes una visita por la colección del MAS

Guillermo de Foucault. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá este martes, 3 de febrero, desde las 18.30 horas, una nueva sesión del programa 'Encuentros con artistas', en la que en la que Guillermo de Foucault guiará una visita para conocer la colección del MAS, desde su propia experiencia y práctica artística.

La entrada para este recorrido comentado será libre hasta completar aforo, ha indicado el Ayuntamiento de Santander en nota de prensa.

El programa 'Encuentros con artistas', comisariado por Laura Cobo, propone una aproximación a la colección del MAS desde la mirada de artistas contemporáneos que comparten lecturas personales, procesos creativos e impresiones en torno a una selección de obras. Cada sesión combina presentación, recorrido guiado y un espacio final de diálogo con el público.

En esta ocasión, el recorrido estará dirigido por Guillermo de Foucault (Santander, 1996), cuya práctica artística se desarrolla en torno a la pintura y el dibujo, con especial interés en la técnica, sus límites y contradicciones, así como en la construcción de imágenes a partir de referencias plásticas.

Actualmente vive y trabaja en Santander, tras participar en proyectos artísticos en ciudades como Berlín y Lisboa.

Durante la actividad, el artista compartirá su trabajo, inquietudes y procesos creativos, para posteriormente guiar al público por una selección de obras del museo y abrir un espacio de intercambio y conversación.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que este programa refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una programación cultural cercana, participativa y de calidad, que sitúa a los artistas en el centro y acerca el arte contemporáneo a la ciudadanía.

Asimismo, Méndez ha subrayado la importancia de este tipo de propuestas dentro de la actividad del museo. "El MAS no es solo un espacio expositivo, sino un lugar de encuentro y diálogo. Con iniciativas como ésta fomentamos nuevas formas de mirar la colección y experiencias que conectan al público con los procesos creativos actuales", ha añadido.