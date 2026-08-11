La artista Yolanda Domínguez analizará en Laredo cómo la publicidad o las redes sociales moldean el imaginario colectivo

La artista visual Yolanda Domínguez. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

LAREDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La artista visual Yolanda Domínguez analizará este miércoles en Laredo cómo la publicidad, las redes sociales, el cine y la música moldean el imaginario colectivo.

En un comunicado, la Universidad de Cantabria (UC) ha explicado que la creadora abordará la influencia que ejerce esa cultura visual sobre la construcción de la identidad y propondrá el arte como una herramienta para cuestionar los modelos establecidos.

Lo hará en la conferencia 'El arte como herramienta de transformación social', que comenzará a las 18.00 horas en el Centro Cultural Doctor Velasco, dentro de la programación estival de la UC en la sede de Laredo. La actividad se ha adelantado debido al eclipse.

Especializada en comunicación visual y desigualdad de género, Domínguez mostrará cómo muchas de las imágenes que circulan a diario siguen reproduciendo modelos heredados desde hace siglos y cómo esos referentes continúan condicionando la manera en que hombres y mujeres construyen su identidad y entienden el papel que ocupan en la sociedad.

La ponencia recorrerá la evolución del imaginario visual desde la historia del arte hasta las redes sociales para mostrar que "ninguna imagen es inocente ni inofensiva", ya que "muchas veces quienes las crean no son conscientes del impacto que tienen, pero la repetición constante de determinados modelos termina limitando aquello que las personas creen que pueden llegar a ser".

En este sentido, Domínguez ha señalado que el imaginario visual dominante sigue siendo reducido y poco diverso.

"Hace siglos se construyó una manera muy concreta de representar a hombres y mujeres y, aunque el mundo ha cambiado profundamente, esos mismos patrones siguen presentes. Incluso en las redes sociales, donde parece existir una gran diversidad, los algoritmos tienden a reforzar esos estereotipos", ha matizado.

La artista ha considerado que esa repetición condiciona a las nuevas generaciones, puesto que los estereotipos describen la realidad e indican cómo se supone que deben comportarse las personas.

"Si determinados modelos nunca aparecen representados, resulta mucho más difícil identificarse con ellos. No podemos ser lo que no podemos ver", ha dicho.

Por eso, Domínguez ha reivindicado el arte como una herramienta capaz de cuestionar las imágenes asumidas como normales y de proponer nuevas formas de representación, y como esa filosofía se refleja en su propio trabajo, que recurre a acciones participativas y piezas audiovisuales para visibilizar referentes más diversos, desde mujeres alejadas de los modelos tradicionales de belleza hasta hombres representados desde el cuidado, la vulnerabilidad o la expresión de las emociones.

La conferencia incluirá ejemplos extraídos de ámbitos cotidianos como la publicidad, la moda, la industria musical, el cine o las redes sociales y está dirigida a cualquier persona interesada en comprender mejor cómo funciona la comunicación visual.