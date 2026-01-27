Asamblea Abierta de Piélagos presenta un recurso de alzada contra el vertedero de Castañeda y pide paralizar las obras

Cartel - ASAMBLEA ABIERTA DE PIÉLAGOS

La Asamblea Abierta de Piélagos ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente en el que se opone a la autorización que permite al vertedero de Castañeda recibir residuos de construcción con amianto y ha solicitado la paralización inmediata de las obras, la revocación de la autorización concedida y la apertura de un proceso "transparente, con información pública completa y una participación ciudadana real", antes de adoptar cualquier decisión definitiva.

Para informar sobre estas cuestiones, el colectivo ha convocado este sábado 31, a las 11.30 horas en el local municipal de Barcenilla, una reunión informativa dirigida a vecinos e interesados para explicar la situación actual del proyecto de adaptación del vertedero de Castañeda, que pasaría de ser de residuos no peligrosos a uno para residuos que contienen amianto.

Todo ello, en el contexto del inicio para el próximo mes de febrero de la demolición del antiguo edificio de la Residencia Cantabria, cuyos residuos, incluidas grandes cantidades de amianto, está previsto que vayan a este vertedero, ha indicado la asamblea.

En un comunicado, la agrupación ha explicado que ha recabado toda la información a disponible y que, ante la "falta de transparencia del proceso", presentó un recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente contra la autorización que permite a Castañeda recibir residuos de construcción con amianto.

El recurso pretende impugnar la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 17 de noviembre de 2025, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada del vertedero gestionado por Integraciones Ambientales de Cantabria, S.A. (IACAN), para admitir nuevos códigos LER asociados a residuos con amianto en las instalaciones del Monte Carceña.

Según el colectivo, esta decisión se ha adoptado "sin la debida transparencia ni participación pública", a pesar de las "importantes implicaciones ambientales y sanitarias" que el almacenamiento de estos peligrosos residuos podría suponer en todo el territorio colindante. A día de hoy, el recurso presentado el pasado 16 de diciembre no ha recibido respuesta.

Además, la Asamblea ha denunciado un incumplimiento del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006, al no haberse abierto ningún proceso de información o consulta pública.

Según ha señalado, "durante meses, la vecindad solo ha tenido acceso a informaciones parciales y contradictorias a través de los medios de comunicación, sin que se haya publicado la documentación técnica del proyecto".

En particular, critica que no se haya hecho pública la Evaluación de Impacto Ambiental, lo que impide conocer las medidas de seguridad previstas y valorar si el proyecto garantiza adecuadamente la protección de la salud y del medio ambiente.

"La falta de información ha generado una creciente preocupación, por lo que partidos políticos, organizaciones ecologistas y habitantes de los municipios de Piélagos y Castañeda han mostrado su rechazo al proyecto en los últimos meses, alertando sobre posibles deficiencias legales y la falta de controles adecuados, incluidas las licencias municipales que deberían haberse obtenido antes de comenzar las obras", ha apuntado.

El recurso también señala como "especialmente grave" que las obras de ampliación del vertedero se iniciaran antes de que la autorización ambiental fuera definitiva.

Según informaciones publicadas en prensa, ya en agosto de 2025 se anunciaba que el proyecto estaría próximo a entrar en funcionamiento. Para la Asamblea, comenzar las obras sin contar con una autorización firme vulnera el derecho de la ciudadanía a recurrir y contradice los principios básicos de control administrativo.

Además, denuncia que el amianto está clasificado como carcinógeno de categoría 1A, y su inhalación puede provocar enfermedades graves como cáncer de pulmón, mesotelioma o asbestosis, incluso décadas después de la exposición. Cualquier fallo en su manipulación, transporte o depósito puede liberar fibras peligrosas al aire.

Asimismo, en el recurso advierte de los riesgos ambientales a largo plazo, especialmente en caso de fallo de los sistemas de impermeabilización o control del vertedero.

"La preocupación se incrementa por la proximidad de la instalación al manantial de La Aguada, utilizado para consumo humano por vecinos del municipio de Piélagos", un aspecto que, según denuncia, no consta que haya sido evaluado ni se menciona en la resolución administrativa.

Finalmente, la Asamblea considera "fundamental" exigir a los representantes políticos y órganos competentes mayor "transparencia para poder acceder a los informes de impacto ambiental y conocer de manera clara cuáles son las medidas preventivas previstas para garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente".