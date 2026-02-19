Ascan-Geaser recurrirá la sentencia que avala la resolución del contrato de basuras de Santander

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios contenedores con basura - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ascan-Geaser UTE Cuida Santander recurrirá la sentencia que avala la resolución del contrato de basuras adoptada en otoño de 2021 por el Ayuntamiento en base a reiterados incumplimientos de la empresa.

La jueza de la plaza número dos de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad desestimó los recursos de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos contra la resolución municipal que declaró resuelto el contrato por "incumplimiento culpable del contratista".

La sentencia, conocida esta semana, no es firme, y este jueves Ascan-Geaser ha anunciado que presentará recurso de apelación, al entender que la resolución judicial -que considera acreditados los incumplimientos- "efectúa una interpretación extensiva del concepto de 'obligación contractual esencial'".

Así, según la UTE, en ella la magistrada equipara "incidencias puntuales -ya sancionadas en su día- con incumplimientos estructurales que justificarían la resolución anticipada de un contrato de diez años de duración".

"Durante más de siete años el servicio se prestó de forma continuada, con certificaciones mensuales conformadas por la propia Administración y sin interrupciones del servicio público", defiende Ascan-Geaser.

En un comunicado, pone como "ejemplo singular" de los "errores" en los que a su juicio incurre la sentencia el tratamiento que realiza sobre el asunto "más relevante del pretendido incumplimiento": lo referente a los medios personales asignados a la prestación del servicio.

En esta materia, "los argumentos y pretensiones del Ayuntamiento fueron vapuleados en 15 sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso, ratificadas por la Sala del Tribunal Superior de Justicia y avaladas por el Tribunal Supremo".

En ellas, prosigue la UTE, se concluye que "el Ayuntamiento aplica un criterio erróneo para fijar el personal del que tiene que disponer la concesionaria; que el informe del interventor, que vuelve a utilizarse en esta sentencia, parte de premisas erróneas que no se corresponden con la realidad contractual aceptada por las partes, sin que, en ningún caso, el Ayuntamiento haya acreditado un déficit de personal".

"El Ayuntamiento fue condenado a abonar a Ascan 2.534.376 euros. Para la sentencia que recurriremos, todo lo anterior no ha existido. Por todo ello confiamos en la estimación del recurso de apelación que interpondremos", expresan desde Ascan-Geaser para finalizar.