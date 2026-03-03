Ascienden a cuatro los fallecidos tras romperse la pasarela de Santander y dos personas siguen desaparecidas

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos tras romperse la pasarela de la playa de El Bocal en Santander y caer al mar y a una zona de rocas ascienden a cuatro, tras confirmar la Delegación del Gobierno en Cantabria la cuarta muerte. Dos personas continúan desaparecidas.

Esta última víctima mortal se suma a las tres comunicadas previamente, todas ellas mujeres, y una de las cuales había sido trasladada en estado grave a la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente falleció.

Además, en la zona había otra persona que estaba siendo atendida por hipotermia, de modo que, según ha podido conocer Europa Press, un total de siete personas estaban en la pasarela cuando ha colapsado, todos ellos adultos jóvenes.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona en la que están interviniendo bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, que a estas horas continúan en el lugar. Se va a unir al dispositivo el buque SAR Gavia de Salvamento Marítimo.

En concreto, las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido y todas han caído al agua, donde en estos momentos se buscan a tres desaparecidos.