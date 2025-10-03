La asistencia creció un 5% en los hospitales cántabros en verano y la cobertura en consultorios fue del 90%

El consejero de Salud, César Pascual, informa en rueda de prensa, del balance del verano 2025 en la sanidad de Cantabria. - GOBIERNO

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud de Cantabria ha hecho un balance "satisfactorio" de la asistencia este verano en la región pese al aumento de la demanda por el incremento de turistas y a las "dificultades" derivadas de las vacaciones estivales y la falta de profesionales.

A pesar de ello, en los centros de salud y consultorios la cobertura media ha sido del 90 por ciento, una cifra "sobresaliente" según el titular del departamento, César Pascual, que también ha destacado el repunte de actividad en torno a un 5% en los hospitales.

En concreto, en los meses estivales se han realizado 7.474 intervenciones quirúrgicas (que son 406 más que un año antes y suponen un repunte del 5,7%) y las consultas alcanzaron las 269.189, esto es, unas 14.500 más y un ascenso del 5,69%.

En las urgencias el alza fue del 2,27%, con 94.668 asistencias que representan 2.104 más que el verano anterior. En este caso, la tendencia es parecida a la experimentada en estos servicios en los centros de Atención Primaria (SUAP).

De todas las urgencias, el 9,3% de los pacientes fueron ingresados. Y la gran mayoría, el 80%, fueron de carácter general, y un 16% de ellas pediátricas. Además, destaca que el 15,28% de las personas atendidas eran de fuera de Cantabria.

Teniendo en cuenta estos y otros datos igualmente "espectaculares", Pascual ha hecho un balance "francamente satisfactorio" de la asistencia sanitaria en verano en la Cantabria, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero.