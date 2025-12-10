Asociación de Campings de Cantabria denuncia el "autocaravanismo sin control" y acusa la falta de personal cualificado

Archivo - Camping Oyambre en Cantabria - FEEC - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria ha denunciado el "autocaravanismo sin control", a las puertas de la próxima aprobación de la ley regional que los regulará, y también ha advertido de la falta de personal cualificado, que "limita el crecimiento" del sector.

Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación, Eneko Valle, durante su discurso en la XXXII Gala de Empresarios de Campings de Cantabria, que se ha celebrado este jueves en el Hotel Santemar y en la que se ha hecho entrega del premio 'Tejo Cántabro' a la actriz y creadora de contenidos Teresa Gareche.

En su intervención en el evento, Valle ha insistido en que los propietarios de los campings no están en contra de las autocaravanas porque "son parte de nuestra oferta", pero ha reclamado unas normas "claras" porque cuando se pernocta "donde no se debe, sin cumplir la normativa ni tener los mismos costes que nosotros asumimos, ahí hay un problema", una "competencia desleal para los campings y para todo el sector hostelero".

"No es normal que, al acercarnos a la costa o al interior -da igual el destino- nos encontremos con cientos de autocaravanas estacionadas en zonas verdes sin ningún tipo de control, ni de seguridad ni sanitario", ha criticado, apostillando que tener un terreno "no convierte automáticamente ese espacio en una zona de acampada", por lo que ha reivindicado su necesaria regulación.

En junio, los empresarios del sector conocieron el borrador de la nueva normativa de campings y autocaravanas, que está cerca de su aprobación, y, en este sentido, ha reiterado que "es el momento de dejar claro que cuando se pernocta fuera de establecimientos reglados o áreas autorizadas, se está acampando".

Al respecto ha remarcado que las administraciones deben tener "por fin herramientas reales y claras" para ordenar esta situación "por el bien del turista, del entorno, de la sostenibilidad, de la seguridad, del sector y de Cantabria".

Por otra parte, en relación a la falta de personal cualificado en el sector, Valle ha pedido a la Administración y a los centros de formación programas que ayuden a profesionalizar este ámbito y que animen "a ver en los campings un lugar donde trabajar con estabilidad y futuro".

DATOS DE 2025

Por otro lado, el presidente de la asociación ha puesto en valor los datos registrados por los campings este año, en el que han recibido un 3 por ciento más de viajeros que el pasado al alcanzar cerca de 500.000. Además, las pernoctaciones han subido un 15%, de las que un 5% pertenecen a turistas europeos procedentes de Francia, Países Bajos, Alemania e Italia.

"Muchos de nuestros campings han tenido más días el cartel de completo que en temporadas anteriores", ha asegurado Valle, que ha indicado que la temporada turística "se ha alargado" hasta finales de septiembre con unas "buenas ocupaciones".

En este sentido, ha afirmado que "no es casualidad", ya que Cantabria es "la cuarta comunidad más buscada en internet cuando alguien busca campings", solo por detrás de grandes autonomías como Valencia, Andalucía y Cataluña.

"Eso habla del interés creciente, pero sobre todo del trabajo que hay detrás", ha dicho, antes de señalar que "uno de los secretos" que hay detrás de esa mejora es que "tratamos a la gente como queremos que nos traten a nosotros", con "cercanía, trato familiar y ese espíritu autentico que tanto valoran los que nos visitan", algo que "nos hace diferentes".

Más allá, ha felicitado a Camping Punta Marina por quedar finalista en la categoría de mejor Camping de Playa en el certamen de la Federación Española de Campings de España; y al camping Caravaning Oyambre, ganador en la categoría Camping más Pet friendly.

Además, ha valorado a la actriz Teresa Gareche, ganadora del 'Tejo Cántabro', entregado por la Asociación "por llevar el nombre de Cantabria tan lejos usando el humor como bandera; una forma de comunicar que además de efectiva es necesaria".

Asimismo ha reconocido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y a la Consejería de Turismo por "tener en cuenta a la asociación para pedir opinión en los temas que afectan al sector".