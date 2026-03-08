Astillero activa la construcción de un edificio de 26 viviendas en una parcela del centro - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha formalizado el acta de replanteo para iniciar las obras de construcción de un edificio residencial de 26 viviendas, garajes y trasteros en el centro del municipio, en la céntrica calle Augusto González Linares, una actuación que será ejecutada por la empresa Promociones Gajano S.L.

La actuación se desarrolla en una parcela clasificada como suelo urbano residencial y cuyo desarrollo estaba previsto desde hace años dentro de la ordenación urbanística del municipio, ha informado el Ayuntamiento.

Este trámite técnico marca el inicio efectivo de los trabajos tras la concesión de la correspondiente licencia urbanística y ha sido firmado por los servicios técnicos municipales junto con la empresa promotora.

El acta de replanteo es el procedimiento administrativo mediante el cual se comprueba la correcta implantación del proyecto en la parcela antes del inicio de las obras, verificando aspectos como alineaciones, rasantes y condiciones urbanísticas.

Además, el proyecto incluye diversas actuaciones urbanísticas que pasarán a formar parte del espacio público municipal, entre ellas la cesión al Ayuntamiento de más de 400 metros cuadrados de viario, que serán urbanizados por la promotora y posteriormente integrados en la red de viales del municipio.

La actuación contempla igualmente zonas libres y espacios ajardinados, que contribuirán a mejorar el entorno urbano en esta zona del centro de Astillero.

Asimismo, prevé el ensanche del vial que conecta con la bajada hacia La Cantábrica, una intervención que permitirá mejorar la accesibilidad y la circulación en este ámbito urbano.

Durante la ejecución de los trabajos, especialmente en la fase de construcción de los garajes subterráneos, podrán producirse afecciones temporales en el vial de acceso al Parking Churruca y a los garajes de la zona.

El Ayuntamiento ha señalado que estas afecciones serán puntuales y limitadas al tiempo necesario para ejecutar la obra, recuperando posteriormente la normalidad en los accesos y en la circulación una vez finalizados los trabajos de urbanización.

Desde el Ayuntamiento, han señalado que esta actuación forma parte del proceso de activación de parcelas urbanas que llevaban "largo tiempo" sin desarrollarse, lo que permite avanzar en la ordenación urbana prevista y contribuir a incrementar progresivamente la oferta de vivienda en el municipio.

Durante el último año se han impulsado varios proyectos residenciales en el centro de Astillero, lo que pondrá en uso parcelas que permanecían sin desarrollar desde hace años dentro del suelo urbano consolidado.

En este sentido, el Ayuntamiento ha indicado que en los últimos meses se ha reforzado el departamento de Urbanismo, que actualmente cuenta con arquitecto municipal, aparejador, delineante y una técnico con plaza fija, con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión del área y facilitar la tramitación administrativa de los proyectos urbanísticos.

El equipo de Gobierno ha subrayado que el objetivo es facilitar el desarrollo ordenado del municipio dentro del planeamiento urbanístico vigente, y generar las condiciones necesarias para que se puedan ejecutar actuaciones residenciales previstas desde hace años.