Astillero celebrará el día 21 la II Gala de Medioambiente para reconocer el compromiso colectivo con el entorno natural - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará el sábado 21 de febrero, a las 12.00 horas, la II Gala de Medioambiente, que tendrá lugar en el Espacio Fermín Molino, con el objetivo de poner en valor el compromiso colectivo con la protección, el cuidado y la mejora de su entorno natural.

La gala se consolida como un punto de encuentro para reconocer a los galardonados de distintos puntos de Cantabria por su labor en defensa del medioambiente, desde proyectos y acciones medioambientales hasta la implicación de colectivos y asociaciones que contribuyen en su día a día a conservar los espacios naturales, ha informado el Consistorio.

El evento servirá también para reflexionar sobre los retos actuales en materia medioambiental y sobre la importancia de seguir avanzando hacia un modelo más respetuoso, sostenible y consciente de su patrimonio natural, "uno de los grandes valores de Astillero".

El concejal de Medioambiente, Óscar Osorio, ha destacado que esta gala "es una forma de agradecer y visibilizar el esfuerzo de muchas personas que, en ocasiones de manera silenciosa, trabajan por proteger lo que es de todos". En este sentido, Osorio ha subrayado que "hablar de medioambiente en Astillero es hablar de identidad, de futuro y de responsabilidad compartida con las próximas generaciones".

La II Gala de Medioambiente está abierta a toda la ciudadanía y contará con entrada libre hasta completar aforo para reforzar su carácter participativo y su vocación de acercar la conciencia medioambiental al conjunto de los vecinos que, al terminar el evento, podrán disfrutar de un vino español.

Con esta cita, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por seguir impulsando acciones que pongan en valor el entorno natural del municipio y fomenten una cultura de respeto y cuidado del medioambiente como eje transversal de las políticas locales.