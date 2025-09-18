Astillero elabora una ordenanza de terrazas que "facilitará la vida a los hosteleros" con menos trámites

Cuenta con un nuevo padrón de terrazas y la bonificación del 2% por domiciliación de recibos

ASTILLERO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Astillero (Ciudadanos) ha elaborado una nueva ordenanza de terrazas que "facilitará la vida a los hosteleros", dado que supone "menos trámites, más agilidad y un impulso directo al sector de la hostelería local", cuyo borrador se debatirá en el próximo Pleno del 25 de septiembre.

La normativa recoge un nuevo padrón de terrazas y la bonificación del 2% por domiciliación de recibos, que "permite abrir, mantener o ampliar una terraza de manera más rápida y cómoda, siempre con equilibrio y respeto al entorno", ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Este nuevo padrón centraliza la información y unifica criterios "de forma clara y accesible"; una herramienta que "facilita la gestión cotidiana de los negocios, aporta seguridad jurídica y agiliza cualquier trámite", ha señalado la Administración local.

Se trata de una iniciativa, "hecha de la mano del sector, que impulsa la economía local y mejora la experiencia de vecinos y visitantes", ha destacado el concejal de Comercio y Hostelería, Alejandro Polo.

Además, con esta normativa de terrazas, en la que "los hosteleros ganan agilidad para enfocarse en sus clientes y el municipio suma actividad, calidad urbana y bienestar", el Ayuntamiento "reafirma su liderazgo en modernización y simplificación administrativa".

"La ordenanza nace con vocación de futuro: favorece la actividad hostelera, mejora la competitividad y facilita la convivencia en el espacio público, garantizando un uso equilibrado y ordenado de las terrazas en calles y plazas, con estándares de calidad urbana y respeto al descanso vecinal", ha destacado edil.

Con esta medida, el municipio refuerza su apoyo al tejido empresarial y se sitúa como "referente en innovación, simplificación administrativa y colaboración público-privada, consolidando a Astillero como un lugar cómodo para emprender, invertir y disfrutar".