Astillero y Guarizo activan su Black Friday con decenas de comercios participantes y acciones especiales - AYUNAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero pone en marcha la campaña municipal de Black Friday, una iniciativa que transforma el municipio en un gran escaparate comercial con el objetivo de apoyar a los negocios locales y facilitar que vecinos y visitantes disfruten de sus compras en el pueblo.

La campaña, con decenas de comercios participantes, incluye medidas especiales para favorecer la movilidad y la visibilidad del comercio: autobús municipal gratuito el viernes 28 de noviembre, vales de dos horas gratis en el parking subterráneo de Churruca y una pieza audiovisual que reúne a todos los comercios participantes, mostrando la variedad y la fuerza del comercio astillerense.

Además, como herramienta práctica para planificar las compras, el Ayuntamiento ha lanzado un mapa con la ruta del Black Friday, para recorrer los establecimientos adheridos de forma rápida y organizada a lo largo de Astillero y Guarnizo, presente en las redes sociales del consistorio.

En un comunicado, el concejal de Comercio y Hostelería Local, Alejandro Polo, ha remarcado que el Black Friday "es una oportunidad para demostrar la fuerza de nuestro comercio local".

"Queremos que los vecinos tengan todas las facilidades para comprar en el pueblo, descubrir nuevos negocios y disfrutar de las ofertas cerca de casa. Con movilidad gratuita, un mapa útil y una campaña que pone en valor a nuestros establecimientos, seguimos impulsando el consumo local y apoyando a quienes mantienen vivo el tejido comercial de Astillero y Guarnizo", ha señalado.