Astillero inaugura este martes el Puente de los Ingleses

Los niños nacidos desde 2017 serán los primeros en cruzar el renovado Puente de los Ingleses de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará finalmente la reapertura oficial del Puente de los Ingleses este martes, 16 de diciembre, a las 12.30 horas, en un acto que contará con la participación de alumnos de tercero de Primaria de todos los colegios del municipio y de tercero de la ESO del IES Astillero.

El emblemático cargadero, uno de los símbolos más reconocibles de la historia industrial del municipio, vuelve a abrirse tras casi diez años cerrado, culminando así un proceso de recuperación complejo y largo, que devuelve a los vecinos "un espacio muy querido", cuya apertura inicialmente prevista para el 30 de noviembre tuvo que aplazarse por motivos meteorológicos.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, la presencia de los escolares tendrá un papel especialmente simbólico durante el evento. Un grupo de alumnos nacidos en 2017 -el mismo año en el que el puente fue cerrado por su deterioro- serán los encargados de realizar el corte de cinta y protagonizar los primeros pasos sobre la estructura rehabilitada. Un gesto que representa el relevo generacional y la unión entre la memoria del municipio y su futuro.

El acto contará también con la presencia de Fermín Molino, Hijo Predilecto de Astillero y memoria viva del municipio, cuya participación aportará una dimensión especialmente emotiva a una jornada cargada de significado para la historia local.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha subrayado que esta inauguración "llega con la misma ilusión con la que la preparamos hace unas semanas". "Queremos que este acto sea un punto de encuentro para que los más pequeños vivan de cerca un momento histórico para nuestro municipio.", ha señalado.

El Ayuntamiento invita a todas las familias, vecinos y visitantes a acercarse y presenciar en directo la reapertura del Puente de los Ingleses, un símbolo recuperado que vuelve a conectar historia, identidad y vida diaria en Astillero y Guarnizo.

El Puente de los Ingleses -Bien de Interés Local y pieza fundamental del pasado industrial del municipio- permanecía cerrado desde 2017 debido a su deterioro. Su recuperación ha supuesto años de trámites, autorizaciones, estudios técnicos y una compleja obra de rehabilitación que permite ahora devolver este espacio a la ciudadanía.