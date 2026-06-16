Astillero incorpora la primera moto al cuerpo de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Astillero ha incorporado una moto a su flota de vehículos, la primera con la que cuenta el cuerpo, con el objetivo de mejorar la movilidad de los agentes y reforzar las labores de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.

Este nuevo vehículo permitirá una mayor agilidad en los desplazamientos, especialmente en zonas urbanas, eventos multitudinarios y situaciones que requieran una actuación rápida, contribuyendo a optimizar el servicio que prestan los agentes y mejorando su capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio, ha indicado el Ayuntamiento.

La incorporación de esta moto coincide además con un momento especialmente relevante para el cuerpo policial, que cuenta actualmente con la totalidad de sus efectivos. La cobertura completa de la plantilla permitirá reforzar la presencia policial en las calles y seguir ofreciendo un servicio cercano, eficaz y adaptado a las demandas de vecinos y visitantes, ha señalado el Consistorio.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha valorado que la incorporación de esta moto supone "un avance importante para la Policía Local de Astillero". "Es la primera vez que el cuerpo dispone de un vehículo de estas características, que facilitará el trabajo diario de los agentes y permitirá mejorar la rapidez de actuación en numerosas intervenciones", ha incidido.

Asimismo, Palazuelos ha destacado que "contar con la plantilla completa es una noticia muy positiva para el municipio, ya que garantiza una mejor organización del servicio y una mayor capacidad para atender las necesidades de los vecinos, reforzando la seguridad y la convivencia en nuestras calles".