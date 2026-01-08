Astillero lanza una campaña para concienciar sobre el uso del patinete eléctrico: "No es un juguete, es un vehículo"

Patinete eléctrico - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar las normas básicas de circulación de los patinetes eléctricos y concienciar sobre su uso responsable en el municipio.

Ante el aumento del uso de este tipo de vehículos en el día a día, el Consistorio lanza el mensaje de que "el patinete no es un juguete, es un vehículo", y como tal "debe cumplir las normas de seguridad vial, tanto para proteger a quienes lo utilizan como al resto de peatones".

Así, la campaña tiene un carácter preventivo y divulgativo, con el objetivo de evitar accidentes y mejorar la convivencia en las calles del municipio, ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Como ha destacado, este vehículo implica una serie de obligaciones, como el uso del casco; circulación con luz blanca delantera y luz roja trasera, especialmente con visibilidad reducida; seguro específico; sistema acústico tipo timbre obligatorio; velocidad máxima limitada a 25 kilómetros por hora; prohibición de circular por aceras y pasos de peatones; prohibición de usar auriculares o cascos de música; mismos límites de alcohol que un coche o edad mínima de 15 años.

Además, se recomienda adquirir patinetes homologados por la DGT --a partir de 2027, todos deberán estar homologados-- y solo puede circular una persona por patinete.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha subrayado que esta campaña busca "concienciar, no sancionar". "El patinete eléctrico forma parte ya de nuestra movilidad diaria, pero su uso conlleva responsabilidades. No es un juguete y debe utilizarse respetando las normas para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos", ha sentenciado.

Desde el Ayuntamiento insisten en que conocer la normativa es clave para prevenir situaciones de riesgo y recuerdan que la seguridad vial es una responsabilidad "compartida entre todos los usuarios de la vía pública".

La campaña se difundirá a través de los canales municipales y redes sociales, reafirmando el siguiente mensaje: "movilidad moderna sí, pero siempre con seguridad y respeto".