Astillero ofrece a los comercios una campaña de promoción en sus redes sociales para el Black Friday

ASTILLERO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio ha invitado a los establecimientos de Astillero y Guarnizo a sumarse a una campaña de promoción que va a desarrollar en sus redes sociales con motivo del Black Friday, con el fin de recopilar sus ofertas y promociones y darles mayor visibilidad.

La inscripción estará abierta hasta el 4 de noviembre, será gratuita y podrá realizarse en el enlace https://docs.google.com/forms/u/0/d/1F8FRKSfl2mdMKy_Pm3DanBS....

Según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa, los negocios adheridos formarán parte de una campaña de difusión en redes sociales que destacará sus propuestas y ayudará a atraer más público durante, "reforzando la relación con la clientela local y proyectando el valor del comercio de proximidad".

"El Black Friday es una oportunidad para mostrar la fuerza del comercio de proximidad y reconocer el esfuerzo de quienes lo mantienen vivo todo el año", ha subrayado el concejal de Comercio, Alejandro Polo.

Con esta convocatoria, el objetivo es que el tejido comercial de Astillero y Guarnizo sume fuerzas para convertir la campaña del Black Friday en "un motor de actividad, visibilidad y crecimiento" para los establecimientos del municipio.