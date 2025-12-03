Astillero organiza este viernes unas jornadas de deporte adaptado para alumnos de Primaria - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará este viernes 5 unas Jornadas de Deporte Adaptado dirigidas al alumnado de cuarto curso de Primaria de los centros educativos del municipio. La iniciativa está organizada en el marco de la Semana de la Discapacidad, cuyo objetivo es promover la empatía, la inclusión y la comprensión de la diversidad entre los más jóvenes.

La actividad reunirá a cerca de 200 escolares, en una jornada dinámica en la que los más jóvenes podrán conocer de primera mano diferentes realidades y descubrir el deporte como un espacio para todos, independientemente de las capacidades físicas o sensoriales.

Durante la jornada, los participantes rotarán por varias estaciones deportivas donde podrán probar disciplinas como: Slalom y baloncesto en silla de ruedas, Tiro con arco adaptado, Bocha o Fútbol 5 para personas con discapacidad visual, ha informado el Consistorio.

Estas actividades estarán guiadas por profesionales y voluntarios de ASAG y la Federación Cántabra de Deportes de Personas con Discapacidad Física, entidades que impulsan la práctica del deporte adaptado y en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero.

El concejal de Educación, Jorge González, ha destacado que el deporte es "una herramienta extraordinaria para enseñar valores". "Queremos que los niños entiendan que la diversidad forma parte de nuestra vida y que todos podemos disfrutar del deporte si eliminamos barreras y abrimos la mente".

Además, ha indicado que estas jornadas buscan que el alumnado viva una experiencia que les acompañe en el futuro. "Es importante que desde edades tempranas desarrollen empatía, aprendan a valorar diferentes capacidades y descubran el esfuerzo que hay detrás de cada deportista".

Las actividades, que se desarrollarán durante toda la mañana, ofrecerán a los escolares una experiencia educativa y participativa en torno al deporte, la igualdad y la inclusión, resaltando que la convivencia y el respeto comienzan en las aulas y también en las canchas.