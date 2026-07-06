Astillero vuelve a pedir que la Virgen del Carmen sea fiesta regional

Virgen del Carmen - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha vuelto a reivindicar que la festividad de la Virgen del Carmen, que se conmemora el 16 de julio, sea reconocida como fiesta regional de Cantabria, petición que planteó por primera vez en 2024 y reiteró el año pasado, como también hizo el Consistorio de Camargo.

Así lo ha demandado este lunes en un comunicado, en el que señala que se trata de una celebración "profundamente" arraigada en la identidad, las tradiciones y el calendario festivo de numerosos municipios de la región.

De este modo, a pocos días de la festividad, el Ayuntamiento insiste en esta propuesta con el objetivo de otorgar un reconocimiento institucional a una fecha que "se vive con especial intensidad", tanto en localidades costeras como en municipios del interior.

Y aunque la iniciativa no contó entonces con el respaldo del Gobierno de Cantabria, desde Astillero se subraya la "importancia" de seguir defendiendo una celebración que "reúne tradición religiosa, patrimonio cultural, música popular, gastronomía, encuentros vecinales y una participación que se mantiene viva generación tras generación".

En este sentido, el alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que El Carmen es "mucho más que una festividad local: es una fecha profundamente arraigada en Cantabria, compartida por miles de cántabros y presente en pueblos y ciudades de toda la región. Tiene historia, identidad, emoción y una enorme capacidad para unir a los cántabros", ha insistido el regidor.

Por ello, desde el Consistorio se considera que el reconocimiento como fiesta regional contribuiría a "reforzar, proteger y proyectar" una tradición que "ya ocupa un lugar destacado en el calendario cántabro".

"El Carmen es una fiesta viva, auténtica y profundamente vinculada a nuestra tierra. Forma parte de nuestro patrimonio común y merece contar con un reconocimiento acorde a todo lo que representa para Cantabria. Por eso, desde Astillero seguiremos defendiendo esta propuesta", ha insistido Soberón.

PROGRAMACIÓN FESTIVA

Astillero volverá a sumarse este año a la celebración de la Virgen del Carmen con una programación abierta a todos los vecinos. Los actos comenzarán el jueves 16, a las 19.30 horas, con una misa y procesión en la Plaza Gaztañeta-La Fondona.

La jornada continuará, a partir de las 20.30 horas, en La Planchada, con una sardinada popular y una sesión dedicada a los mejores pasodobles, en una tarde pensada para compartir tradición, convivencia y ambiente festivo.