El Aula Poética José Luis Hidalgo incorpora un taller gratuito de literatura de no ficción impartido por Marcos Pereda

El profesor de la UNED Marcos Pereda y la concejala de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, durante la presentación del taller. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Poética José Luis Hidalgo incorporará, todos los miércoles del 4 de noviembre al 2 de diciembre, un taller gratuito de literatura de no ficción impartido por el profesor de la UNED Marcos Pereda.

La actividad se desarrollará en el Centro Nacional de Fotografía, con cinco sesiones de dos horas y plazas limitadas a unas 15 personas, ha explicado en rueda de prensa Pereda, acompañado por la concejala de Cultura, Esther Vélez.

Esta nueva propuesta formativa permitirá a los participantes conocer y practicar diferentes técnicas de escritura basadas en hechos reales, experiencias personales y acontecimientos cotidianos.

Esta actividad se incorpora a la programación del Aula Poética José Luis Hidalgo y complementa los talleres de escritura creativa de iniciación y avanzado que imparte Carlos Alcorta.

Durante la presentación, Vélez ha destacado la voluntad de que el Aula Poética continúe siendo "un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje, un lugar de creación literaria y de acercamiento a la literatura".

La edil ha explicado que la nueva propuesta permitirá a los participantes descubrir las posibilidades de la literatura de no ficción, un género que invita a "convertir lo que hemos vivido en literatura" y que enseña "a observar, a recordar, a investigar" para encontrar una voz propia con la que narrar la realidad.

En este sentido, ha señalado que con esta iniciativa el Consistorio sigue enriqueciendo la programación del Aula Poética José Luis Hidalgo, que permite acercar las diferentes formas de expresión literaria a la ciudad y fomenta la participación cultural.

Por su parte, Marcos Pereda ha explicado que el taller permitirá acercarse a la literatura de no ficción, un género que engloba el reportaje, la crónica y el periodismo narrativo y que está adquiriendo "una creciente popularidad en los últimos años".

Pereda ha señalado que su objetivo es intentar transmitir "parte de ese amor" que él tiene por el género, así como ofrecer a los asistentes herramientas e ideas para afrontar la elaboración de textos basados en acontecimientos reales.

El escritor ha destacado que una de las principales características de la no ficción es su accesibilidad, puesto que "es algo a lo cual puede acceder prácticamente todo el mundo y puede suponer una vía de escape muy fructífera y satisfactoria a la hora de emprender una actividad un poco creativa".

Asimismo, ha indicado que el curso pretende mostrar las posibilidades de un género que va más allá de la información periodística y que no tiene "ningún tipo de límites" más allá de lo que la veracidad, la realidad y el propio mundo marca".

Finalmente, ha explicado que la actividad es gratuita y contará con aproximadamente 15 plazas, con el objetivo de favorecer la participación y el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cursoliteraturadenoficcion@gmail.com , indicando su nombre y apellidos.

La participación estará sujeta a la confirmación de admisión.