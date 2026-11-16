Aún sin detenidos por la muerte del joven de Muriedas, que recibió una puñalada y estaba acompañado

Imagen del suceso. - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha informado de que aún no hay detenidos por la muerte del joven de 26 años que recibió una puñalada en Muriedas (Camargo) en la madrugada del sábado al domingo, así como de que estaba acompañado en el momento de los hechos por una persona.

Sobre las 3.30 horas del domingo, la Guardia Civil recibió una llamada alertando de que una persona había recibido una puñalada en la avenida de Bilbao y acudió "muy rápido" a la zona, según el delegado, aunque lo único que pudo hacer fue confirmar la muerte del joven.

A preguntas de la prensa, Casares ha subrayado que, en estos momentos, la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra haciendo las pesquisas oportunas para tratar de esclarecer los hechos.

"Estamos haciendo el procedimiento habitual, que es intentar localizar a testigos, revisar cámaras de la zona, hablar con allegados y reconstruir las horas antes del fatal desenlace por si nos pudiera dar alguna pista de lo sucedido", ha dicho.

Al respecto, Casares ha subrayado que el fallecido estaba con una persona en el momento de los hechos pero, cuando llegó la Guardia Civil al lugar, se encontraba "en un estado de embriaguez importante" y no ha facilitado más información por el momento.