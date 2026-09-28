El autobús del cerebro llega este miércoles a Santander para inculcar la importancia de evitar enfermedades neurológicas

Neurólogos locales atenderán de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen hasta el Autobús del Cerebro - SOCIEDAD DEL CEREBRO

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Autobús de la Semana del Cerebro de la Sociedad Española de Neurología (SEN) estará este miércoles en Santander para tratar de inculcar a la población la importancia de prevenir las enfermedades neurológicas, que ya afectan a casi 300.000 personas en Cantabria.

En un comunicado, la SEN ha subrayado que dentro del autobús, que estará frente a la Torre B del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de 10.00 a 18.00 horas, neurólogos locales atenderán de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen, donde podrán informarse sobre el estado de su salud cerebral y realizar distintas pruebas para determinar su salud cerebrovascular, así como su agilidad mental.

Además, a las 11.00 horas, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el dirctor gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, visitarán el Autobús del Cerebro, para inaugurar la actividad.

Así, ha explicado que el autobús del cerebro cuenta con 50 metros cuadrados divididos en tres espacios destinados al diagnóstico, a la formación y al entrenamiento y ejercicio del cerebro.

Dispone de una zona equipada con camillas y equipos doppler para medir el funcionamiento cerebrovascular y el estado de las arterias de cada persona, así como con utensilios de medición para determinar el riesgo cerebrovascular.

También tiene un espacio donde la población podrá obtener información sobre las distintas enfermedades neurológicas y los neurólogos ofrecen una atención personalizada y solventan dudas.

Y, además, dispone de otro espacio, destinado tanto a adultos como a niños, con juegos de percepción, de lógica, de planificación y educación, pruebas cognitivas y de habilidad visuoespacial que permiten a los asistentes comprobar su agilidad y destreza mental.

Al finalizar la actividad, a todos los visitantes se les entregará una tarjeta cerebro- saludable con los resultados que hayan obtenido en cada prueba y con recomendaciones para tener un cerebro sano.