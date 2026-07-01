La autora Marta San Miguel pide a alumnos de la UC que "se atrevan" a empezar a escribir

De izquierda a derecha, Rebeca Saavedra, Marta San Miguel y Laura Mier. - UC

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marta San Miguel impartirá el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'De la escritura a la narración: cómo dar el aso literario', que se celebra en la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo desde hoy hasta el viernes, 3 de julio, en cuya inauguración ha pedido a los alumnos que "se atrevan" a empezar a escribir.

El monográfico combinará conversaciones sobre escritura, análisis de textos y ejercicios prácticos. Sin embargo, más que enseñar fórmulas, el propósito de San Miguel será ayudarles a perder el miedo a enfrentarse a un folio en blanco y aceptar la incertidumbre del proceso creativo.

"Mientras escribo, pienso escribiendo. Llego a lugares y a conclusiones a los que de otra manera no llegaría", ha comentado, al citar una reflexión de la novelista Marguerite Duras: "Si supieras lo que vas a escribir, no escribirías nunca".

Asimismo, cree que el verdadero aprendizaje comienza cuando el escritor acepta sus propias limitaciones y deja de perseguir modelos inalcanzables. "Empiezas a escribir como eres tú: imperfecto, pero propio, único y genuino. Y eso es lo más hermoso de la escritura", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que la lectura es una herramienta fundamental para construir una voz literaria propia, ya que "el mayor aprendizaje para escribir es leer". Además, ha destacado que leer permite reconocer otras formas de mirar, pensar y narrar, y que ese contacto con otros autores ayuda a despertar un estilo personal.

"Hay algo en la voz de los otros que convoca a la voz propia", ha señalado la autora, que mostrará a los asistentes distintas maneras de acercarse a la creación literaria, como las de Samantha Schweblin, Juan José Millás, Leila Guerriero y James Salter.

En la inauguración, que ha tenido lugar este miércoles, han estado presentes la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra y la directora de la sede de Laredo, Laura Mier, ha informado la UC.