Avanza la modificación de la ERA en Torrelavega con la aprobación inicial

Archivo - Aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega - MESA DE MOVILIDAD DEL BESAYA - Archivo

El Pleno también aprueba la declaración de especial interés las obras de construcción de 27 viviendas de alquiler asequible TORRELAVEGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado inicialmente este martes la modificación de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA) con el voto a favor del equipo de Gobierno PRC-PSOE, la abstención de Torrelavega Sí, y los votos en contra del PP, Vox e IU-Podemos.

La propuesta reorganiza el sistema de aparcamiento gratuito en el centro de la ciudad mediante tres tipos de zonas diferenciadas: naranja, azul y violeta.

La zona naranja, ya en funcionamiento, está integrada por las actuales plazas de carga y descarga, que fuera de su horario específico podrán utilizarse como estacionamiento regulado de rotación de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

La nueva zona azul agrupará las plazas destinadas a favorecer la alta rotación en las calles con mayor demanda de aparcamiento, con horario regulado de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 8.00 a 14.00 horas.

Tanto en la zona naranja como en la azul el tiempo máximo de estacionamiento será de 90 minutos, ampliable a 120 minutos para quienes dispongan de la Tarjeta Ciudadana municipal. Las personas con movilidad reducida podrán estacionar hasta 180 minutos, o 240 minutos si además son titulares de la Tarjeta Ciudadana.

Por su parte, la nueva zona violeta incorporará al sistema los aparcamientos municipales en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados, donde el estacionamiento estará regulado las 24 horas de los días laborables, excepto desde las 14.00 horas de los sábados hasta las 8.00 horas de los lunes o del día siguiente a festivo.

El tiempo máximo de estacionamiento será de 12 horas y para los conductores poseedores de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega, de 24 horas.

La modificación contempla además la ampliación de las plazas de alta rotación hasta alcanzar un total de 403, de las que 129 serán de zona naranja y 274 de zona azul.

Tras esta aprobación inicial, la modificación de esta ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y se abrirá un plazo de 30 días para consultar el expediente y presentar reclamaciones. Durante el debate tanto el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, como el portavoz de Torrelavega Sí, Arturo Roiz, han anunciado que sus grupos van a presentar alegaciones.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad la declaración de especial interés de las obras del proyecto de construcción de 15 viviendas protegidas para alquiler asequible en la avenida de la Constitución número 4, y de las obras del proyecto de reforma y rehabilitación de edificio para 12 viviendas de alquiler asequible en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo número 9, que está ejecutando la entidad Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L.

Esta medida permitirá a Gesvican acogerse a la bonificación del 95 por ciento en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

CORREOS

Además, también por unanimidad, ha aprobado una moción para la mejora del servicio de Correos en Torrelavega. En concreto, en el texto, presentado por el Grupo Popular, se acuerda instar al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a realizar las gestiones necesarias para que la Sociedad Pública Correos y Telégrafos realice las contrataciones de personal necesarias, al menos de 10 trabajadores adicionales a los actuales, para garantizar un correcto funcionamiento del servicio en la oficina de Torrelavega.

Y a remitir en el plazo de dos meses un informe al Ayuntamiento de Torrelavega sobre las gestiones realizadas y los compromisos obtenidos sobre el punto primero. Actualmente, la plantilla cuenta 11 carteros de las 29 plazas existentes, un problema que se incrementará en verano cuando los efectivos se reducirán a seis.

En el apartado de Recursos Humanos, el Pleno ha aprobado crear una plaza de ayudante de oficios de limpieza viaria (personal funcionario) y amortizar otra de operario (personal laboral); y autorizar, de forma excepcional y acreditada la concurrencia de necesidades urgentes e inaplazables, el nombramiento interino temporal, en régimen de acumulación de tareas, durante un periodo improrrogable de 9 meses, de un administrativo para su incorporación a la Tesorería municipal.

También se crea una plaza de viceinterventor, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En el turno de mociones, además de la relativa a Correos, se han rechazado las presentadas por IU-Podemos, relativa a la actualización del IPREM y la adecuación de las ayudas sociales municipales a la realidad económica actual; por Vox, para limitar las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a episodios de alta contaminación; y PSOE sobre compromisos con las futuras promociones públicas de viviendas en Marqueses de Valdecilla y Pelayo y El Zapatón, y viviendas públicas en alquiler.