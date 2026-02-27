Avanzan las obras en el Parque de Las Llamas y dos de las pasarelas ya están abiertas al público

Archivo - Parque de Las Llamas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar las estructuras metálicas del Parque de Las Llamas avanzan a buen ritmo, y dos de las pasarelas ya están abiertas al uso público tras culminar el proceso para su renovación.

Así lo ha informado este viernes la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha recordado que los trabajos se enmarcan dentro un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros con el objetivo de modernizar y asegurar la funcionalidad de este espacio público.

Entre las actuaciones realizadas hasta la actualidad, se ha procedido al desmontaje de 610 metros cuadrados de estructuras metálicas y jardineras que estaban deterioradas, y se han reparado jardineras de madera y reparado el riego por goteo.

Del mismo modo, se ha levantado una superficie de 1.590 metros cuadrdos de pavimento de madera tecnológica de las pasarelas y se han tratado 140 metros de su estructura metálica, a la que se ha aplicado pintura anticorrosiva.

Además, esta misma semana han comenzado las plantaciones en las jardineras reparadas.

Rojo ha explicado que las diferentes intervenciones se están llevando a cabo de acuerdo a una planificación específica para minimizar el impacto en los visitantes y preservar el acceso a gran parte del parque durante las obras.

La concejala ha indicado que estos trabajos forman parte de un plan global para renovar el parque, de modo que estas obras se complementarán con la cubrición y renovación integral del parque con el cambio de todos los elementos de juegos, que supondrá una nueva inversión de 1,2 millones, y la revisión del edificio del recinto.

Según ha apuntado, el Ayuntamiento decidió acometer esta actuación integral en un parque que cuenta con casi 20 años de existencia, con el objetivo de rehabilitar los elementos cuya vida útil se ha deteriorado.

"Estamos ante un espacio único y emblemático para todos los santanderinos, que tiene un valor medioambiental extraordinario para la ciudad, y desde el Ayuntamiento estamos dedicando el máximo esfuerzo para mantenerlo en las mejores condiciones para el disfrute de los ciudadanos", ha concluido Rojo.