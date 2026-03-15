Las ayudas a programas de cooperación al desarrollo de Santander pueden solicitarse hasta el día 24

Archivo - Varias personas expresan su colaboración a través de su manos.-ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas del Ayuntamiento de Santander a programas de cooperación al desarrollo en 2026 pueden solicitarse hasta el próximo martes 24 de marzo.

Así lo ha indicado en nota de prensa el concejal de Cooperación, Mateo Echevarría, quien ha señalado que la Junta de Gobierno Local aprobó en febrero la convocatoria de estas ayudas a las que el Consistorio destinará este año 201.000 euros, que ya ha sido publicada en el BOC.

El edil ha destacado que las mismas "reflejan el compromiso del Ayuntamiento para apoyar la labor que muchas ONGD del municipio desarrollan en favor de las personas y colectivos más vulnerables".

Ha detallado que se dará prioridad a los proyectos relacionados con la cobertura de necesidades básicas, infraestructuras, educación, asistencia para el desarrollo comunitario, fomento del voluntariado y promoción de la economía local.

Echevarría ha puesto en valor el papel de las organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos, que, a su juicio, desarrollan "un papel clave" para el desarrollo comunitario de muchas poblaciones en los países en vías de desarrollo.

El Ayuntamiento subvencionará hasta un 80 por ciento del coste del proyecto, mientras que el resto será financiado por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas.

Según las bases, la cuantía de la ayuda no podrá exceder en ningún caso del 10% del total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria anual.

Las entidades interesadas pueden obtener más información en el Oficina de Integración y Cooperación Social OICOS (Teléfono 942 203 173).