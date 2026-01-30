El Ayuntamiento adjudica en 313.000 euros la restauración del monumento al Marqués de Comillas

Estatua Marqués de Comillas - AYUNTAMIENTO

COMILLAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha adjudicado las obras de rehabilitación del monumento a Antonio López y López, primer Marqués de Comillas, así como la mejora de su entorno, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por SABBIA CONSERVACIÓN e IN SITU CONSERACIÓN, por un importe total de 312.923 euros.

La actuación correrá a cargo del Plan de Sostenibilidad en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos de la Unión Europea - Next Generation EU.

La intervención permitirá actuar sobre uno de los elementos "emblemáticos" del municipio, conocido popularmente como 'La Estatua', diseñado originalmente por Lluís Domènech i Montaner junto a Cristóbal Cascante.

Las obras comenzarán en las próximas semanas y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, ha informado este viernes el Consistorio.

En relación con las empresas adjudicatarias, destacan por su "experiencia y prestigio" en el sector, y han participado en proyectos "icónicos" de conservación como la Puerta de Alcalá de Madrid, el Salón de Reinos del Museo del Prado, el Palacio de Santa Cruz de Valladolid, la fachada histórica de la Universidad de Valladolid o el Trascoro de la Catedral de Ávila, entre otras.

La intervención sobre el conjunto monumental contempla, en primer término, una limpieza profunda de la piedra caliza. En el plano estructural, los trabajos incluirán labores de consolidación, así como el sellado de grietas y fisuras para evitar filtraciones de agua.

La actuación se completará con la aplicación de tratamientos que permitan proteger la piedra sin impedir su respiración natural. Además, se restaurará el anillo cerámico que rodea el fuste de la columna y se intervendrá sobre los elementos ornamentales y metálicos, como cadenas y anclajes.

De forma paralela, se llevará a cabo la restauración de la escultura de la Cruz situada en el mismo parque, siguiendo idénticos criterios técnicos y fases de actuación.

Junto a la restauración del monumento, el proyecto contempla una rehabilitación de la urbanización y el entorno inmediato, a través del que se sustituirán los pavimentos deteriorados por senderos de un material más natural y drenante.

La intervención se completará con la instalación de nueva iluminación ornamental, se renovará el mobiliario urbano con bancos de piedra natural y se instalará un nuevo abrevadero de piedra caliza de Escobedo.

Todo el ámbito contará con un itinerario peatonal accesible continuo, con anchos superiores a 2,50 metros, pendientes suaves y señalización táctil y visual.