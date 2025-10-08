El Ayuntamiento adjudicará a SENOR las obras para la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas

Archivo - Calle Cuesta de las Ánimas, antes Alcázar de Toledo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander adjudicará a SENOR las obras para la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas (antigua Alcázar de Toledo), una vez que la Mesa de Contratación ya ha validado la propuesta presentada por la empresa.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha detallado que los trabajos se han adjudicado con un presupuesto de 504.239 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación dará respuesta a las peticiones que los vecinos le han trasladado en las distintas visitas a la zona y reuniones con las asociaciones del entorno.

En concreto, está previsto actuar en el pavimento, con la renovación de las aceras y el asfaltado de los viales; en las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); y la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

El proyecto mantiene la sección transversal consistente en dos aceras laterales y calzada central y se modificarán las alineaciones de bordillos para obtener un carril de circulación de 3,60 metros de anchura y una banda de aparcamiento en el margen izquierdo de 2,10 metros, ampliando aceras a una anchura mínima de 1,80 metros.

Además, se reubicarán los pasos de peatones y se procederá también al soterramiento de tendidos aéreos.

Igualmente, se desplazará el paso de peatones existente entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur, situándolo antes de la intersección con la calle Tres de Noviembre, de forma que permita la permeabilidad directa entre esta calle y el paso de peatones situado al comienzo de la calle Fernández de Isla.

También se ejecutará un nuevo paso de peatones a continuación de la intersección con la calle Isaac Peral para facilitar los nuevos flujos peatonales que han generado las nuevas viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona.

La actuación prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre las calles Alcázar de Toledo y Fernández de Isla, generando una gran jardinera central y una pequeña zona ajardinada, eliminando el escalón existente frente a un portal.

Igualmente, se reforzará el mobiliario con la colocación de papeleras; se mantendrá el alumbrado público existente en fachadas ya equipado con tecnología LED y acorde a la normativa municipal de eficiencia energética, y se reforzará la iluminación en la confluencia de las calles Alcázar de Toledo y Fernández de Isla.