El Ayuntamiento adquiere en Artesantander obras de cinco creadoras por 32.500 euros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha adquirido en Artesantander 2026 obras de cinco creadoras por un total de 32.500 euros, cuyo destino será la colección del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS).

La comisión asesora temporal del MAS ha realizado un recorrido por las 43 galerías expuestas en la 34ª edición de Artesantander, tras la que este viernes han celebrado una reunión de trabajo, en la que han valorado conjuntamente las propuestas de adquisición.

De manera presencial, se han reunido la concejala de Cultura, Noemí Méndez, Kristine Guzmán, Pilar Fatás, Victor Alba y Yolanda Egoscozabal; y, de manera telemática, Domingo de La Lastra, Semíramis González y Cristina Fontaneda. No han podido asistir José Luis Vicario y Juanma Elizalde, ha informado el Consistorio.

En concreto, el Ayuntamiento ha incorporado a la colección una pieza de Arancha Goyeneche (galería Siboney), realizada en el 2026 y nunca expuesta, bajo el título de 'Felicidad celeste', una fotografía y vinilo adhesivo, por 9.600 euros.

También, tres piezas de Marina Núñez de latón grabado y recortado de la serie 'Envidia', por 8.349 euros.

Además, una pieza escultórica de Ana H. del Amo (galería Antonia Pujol), sin título, por 4.000 euros.

Igualmente, una instalación de Paula Valdeón (galería Artizar), bajo el título 'Dos patas y unas flores y fragmento en verde' y una cerámica sin título, por 7.526 euros.

Y una fotografía de la santanderina Lucía Gorostegui (galería Silió), bajo el título 'Instrucciones para sujetar una pared', por 3.025 euros.

FORTALECER LA COLECCIÓN

Noemí Méndez ha destacado que esta actuación responde a una estrategia cultural que busca fortalecer el patrimonio artístico municipal, respaldar el trabajo de artistas y galerías, y devolver a la ciudadanía parte del valor que genera un evento como Artesantander.

Además, ha señalado que estas incorporaciones permiten seguir construyendo una colección "coherente, representativa y de calidad" para el MAS, al tiempo que apoyan al tejido artístico y al mercado del arte contemporáneo. "Cada adquisición supone una inversión en patrimonio público que permanecerá para las generaciones futuras y reforzará el papel del museo como referente cultural", ha añadido.

"Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el vínculo entre Artesantander y el MAS, dos proyectos que se complementan y que forman parte de una misma estrategia para situar a Santander entre las ciudades con una programación cultural sólida, estable y de calidad", ha afirmado la edil.

Así, el Consistorio ha apostado durante esta legislatura por una política estable de adquisición de obra contemporánea en Artesantander para fortalecer la colección pública del MAS, uno de los principales patrimonios culturales de la ciudad.

La alcaldesa, Gema Igual, visitó este jueves Artesantander, donde conoció de primera mano las propuestas presentadas por las galerías participantes y los trabajos de los artistas presentes.