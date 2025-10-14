El Ayuntamiento de Astillero lanza una recogida de firmas contra los eólicos: "No podemos ser la regleta de Cantabria"

El municipio rechaza que los parques pretendan conectarse a la subestación

ASTILLERO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado alegaciones contra los proyectos eólicos que pretenden conectar varios parques en la subestación de Astillero y, además, el equipo de Gobierno ha impulsado una campaña de apoyo ciudadano para reforzar esta oposición mediante la recogida de firmas.

Así lo ha anunciado este martes el Consistorio en un comunicado, en el que ha advertido que las nuevas torretas eléctricas y subestaciones anexas a la ya existente para canalizar molinos que se pretenden ubicar en Castilla y León y en los Valles Pasiegos convertirían a Astillero "en un mero punto de conexión con impacto sobre el entorno y la calidad de vida".

"El municipio no puede convertirse en la regleta de Cantabria. Hemos presentado alegaciones y pedimos a los vecinos que se sumen firmando en contra de unos proyectos que se quieren imponer sin tener en cuenta nuestro entorno ni nuestra voz", ha señalado el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón.

Para facilitar la participación, se ha habilitado en la primera planta del Ayuntamiento un espacio de firma abierto a todas las personas que deseen mostrar su oposición.

"Con esta iniciativa se refuerza la defensa del interés local y la protección del territorio frente a infraestructuras que no aportan beneficios al municipio", ha explicado el Consistorio.