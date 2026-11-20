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SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha autorizado la redacción del proyecto modificado para la rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero, con el objetivo de incorporar las soluciones técnicas necesarias para abordar las patologías detectadas durante la ejecución de los trabajos y garantizar una intervención adecuada a las condiciones reales de la estructura.

Así lo ha dado a conocer este viernes en un comunicado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acuerdo este lunes a la vista de los resultados de las comprobaciones realizadas durante la primera fase de la obra y del estudio estructural complementario encargado para determinar el alcance de las reparaciones necesarias.

Navarro ha indicado que el proyecto original, adjudicado por un importe de 1,6 millones de euros, contemplaba "expresamente" comenzar los trabajos en una de las zonas más deterioradas de la cubierta, con el propósito de comprobar sobre el terreno el comportamiento de la solución constructiva prevista antes de extenderla al conjunto del estadio.

Según ha detallado, el diagnóstico de abril de 2024 había localizado filtraciones en las juntas entre la chapa y las costillas de hormigón que sostienen la cubierta, además de entradas de agua en puntos concretos de la chapa.

El proyecto inicial preveía proteger las costillas y sus juntas con un revestimiento, reparar los puntos dañados y repasar las fijaciones y los sellados.

El edil ha subrayado que esta planificación ha permitido acceder a elementos que hasta ahora permanecían ocultos y comprobar con mayor detalle su estado de conservación.

"Precisamente, el objetivo de comenzar por la zona más deteriorada era conocer con exactitud las condiciones de la cubierta y verificar que las soluciones previstas ofrecían todas las garantías. Las comprobaciones realizadas nos han proporcionado información técnica adicional que debemos incorporar al proyecto para actuar con rigor y seguridad", ha afirmado.

Navarro ha señalado que las pruebas de agua realizadas durante la ejecución de los trabajos han permitido detectar filtraciones a través de numerosas fijaciones de la chapa de cubierta, así como daños por corrosión en determinados elementos metálicos de apoyo.

En concreto, las patologías de mayor entidad se han localizado en dos tramos comprendidos entre las costillas C61 y C63, donde la dirección facultativa ordenó detener las actuaciones en ese ámbito y solicitó un estudio estructural complementario para evaluar las condiciones de los elementos afectados.

El concejal de Fomento ha precisado que esta circunstancia "no ha supuesto la autorización de una paralización general de la obra", que se mantiene dentro del plazo de 17 meses establecido en la adjudicación, ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que, para reforzar las condiciones de seguridad en la zona afectada, se ha tramitado una orden de cambio que contempla la instalación de 320 metros cuadrados de redes horizontales de protección.

ESTUDIO TÉCNICO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

El edil ha explicado que el estudio elaborado por la ingeniería Dynamis, fechado el 4 de noviembre, recoge una serie de recomendaciones para intervenir tanto sobre los elementos de hormigón armado como sobre los componentes metálicos de la cubierta.

En el caso del hormigón, el informe propone acometer a corto plazo reparaciones localizadas en las zonas que presentan fisuras o armaduras afectadas por corrosión, así como establecer medidas de protección superficial a medio plazo.

En cuanto a los elementos metálicos, plantea la sustitución de la chapa existente por una nueva cobertura de aluminio o alguna alternativa en otros materiales, la renovación de la protección anticorrosiva de los apoyos que puedan conservarse y la sustitución de aquellos cuyo deterioro haga necesaria su renovación.

Estas propuestas deberán concretarse en el proyecto modificado, que definirá las actuaciones que finalmente se ejecutarán, su valoración económica y la organización de los trabajos.

Finalmente, Navarro ha señalado que la planificación tendrá especialmente en cuenta la actividad deportiva que se desarrolla en los Campos de Sport y la necesidad de compatibilizar las intervenciones con el funcionamiento habitual de la instalación.

Ha enmarcado esta intervención en el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando en los Campos de Sport, una inversión que alcanza ya los 3,3 millones de euros.