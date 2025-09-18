El Ayuntamiento de Camargo acomete trabajos de mejora en la piscina municipal de Cros

El Ayuntamiento de Camargo acomete trabajos de mejora y puesta a punto en la piscina municipal de Cros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo lleva a cabo, desde comienzos del mes de septiembre, trabajos de mejora y puesta a punto de las instalaciones de la piscina municipal del complejo deportivo del Parque de Cros, en Maliaño.

Se trata de un espacio de ocho calles en el que se acometen labores de rejuntado en la totalidad del vaso de la piscina, así como de las playas perimetrales y de los suelos cerámicos de la planta baja, que incluyen el vestíbulo, los vestuarios y otras dependencias, que presentaban un desgaste considerable por el uso continuado.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que, junto a estas "tareas visibles" para los usuarios, se están desarrollando otras intervenciones de carácter técnico y de mantenimiento "en elementos esenciales de la instalación".

En este sentido, Movellán ha avanzado que los servicios técnicos municipales han comenzado a trabajar para dar solución a las humedades detectadas en la cubierta. Asimismo, ha apuntado que se van a sustituir cinco ventanales, tipo velux, entre los que también se encuentran los que iluminan la sala de gimnasia de la planta bajo cubierta.

Asimismo, el Ayuntamiento de Camargo está efectuando una inversión en la renovación y reparación de los sistemas de climatización y depuración con el fin de "dar el mejor servicio a los usuarios de este equipamiento municipal", en palabras del regidor.

Así, entre las principales actuaciones que se desempeñan durante este mes destacan la optimización de las calderas y depósitos acumuladores de agua, la reparación del sistema automatizado de control de la instalación, la sustitución y adquisición de nuevos motores de recirculación para disponer de repuestos inmediatos y la configuración de un nuevo sistema de detección de gas conforme a la normativa vigente.

De igual modo, se ha procedido a sectorizar la sala de calderas respecto al resto del sótano mediante medidas de impermeabilización que permitirán evitar que el agua entre en esta zona en caso de que se produzcan inundaciones.

Los trabajos incluyen también labores de limpieza intensiva, actuaciones de conservación en las saunas y diversas tareas de mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de todas las instalaciones, ha informado el Consistorio en nota de prensa.