Ayuntamiento de Camargo y Carrefour Valle Real activan la fase práctica del curso de carnicería

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, visita el centro comercial Carrefour Valle Real - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha visitado hoy el centro comercial Carrefour Valle Real para conocer de primera mano la evolución del alumnado del itinerario formativo en carnicería que, tras completar la fase teórica, encara el período de prácticas en un entorno real de trabajo.

El programa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito recientemente entre el Ayuntamiento de Camargo y Carrefour Valle Real, orientado a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas del municipio en perfiles con demanda en el sector comercial.

Durante la visita, en la ha estado acompañado por la gerente de Carrefour Valle Real, Raquel Barreiro, así como por el concejal de Formación, Cristian Armada, y la técnico de Apoyo a la Empresa del Ayuntamiento de Camargo, Guadalupe Piñera, el alcalde ha podido intercambiar impresiones tanto con el equipo docente, como con los participantes del programa.

En este contexto, Movellán ha indicado que este tipo de iniciativas "abren la puerta a ajustar la formación que se imparte a las necesidades reales del mercado laboral".

Un punto en el que el regidor ha sostenido que el objetivo es "facilitar la inserción laboral" de personas en situación de desempleo, ajustando a tal fin la capacitación a los requerimientos actuales de las empresas. En esta línea, ha señalado que el inicio de las prácticas supone "un paso decisivo" en el proceso formativo, al permitir al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en el aula durante la fase teórica en un entorno profesional.

El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Camargo en colaboración con Carrefour Valle Real, contempla la puesta en marcha de dos acciones formativas -en carnicería y pescadería- cada una con una duración de 150 horas, siendo 70 de formación teórico-práctica y 80 de prácticas profesionales no laborales en centros comerciales Carrefour. En total, se ha dispuesto un número máximo de 30 alumnos y alumnas (quince por especialidad) preferentemente desempleados del municipio.

En el caso del curso dedicado a formar a dependientes de pescadería, para el que quedan plazas disponibles, los participantes aprenderán a identificar, preparar y manipular pescados y mariscos, aplicando para ello técnicas profesionales de tratamiento, conservación y venta, mientras que en el caso de la formación orientada al área de carnicería y charcutería las técnicas se dirigen al despiece, preparación y acondicionamiento de los productos.

Al finalizar, cada alumno recibirá un certificado acreditativo del tiempo de prácticas y del grado de aprovechamiento, ha informado el Ayuntamiento.