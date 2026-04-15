El Ayuntamiento de Camargo celebrará el Día del Libro con la entrega de premios de los concursos literarios

Archivo - Día del Libro en Camargo en foto de archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo conmemorará el Día del Libro con un acto cultural el día 23 en el que se hará entrega de los premios del 33º Concurso Literario de Relatos Cortos y del Pozón de la Dolores, que este año alcanza su vigesimosexta edición.

El evento se celebrará a las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño, y contará con la actuación de la Escuela Municipal de Música. Asimismo, como gesto simbólico vinculado a esta jornada, se hará entrega de un libro y una flor a las personas asistentes.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha indicado que la celebración del Día del Libro "nos permite reconocer, desde el Ayuntamiento de Camargo, el talento literario de todos aquellos que se han sumado a estas dos iniciativas ya consolidadas dentro de la programación cultural de nuestro municipio".

En este sentido, Ara ha sostenido que estos certámenes son una "herramienta clave" para acercar la literatura al público joven no sólo como una actividad cultural, sino c"omo una forma de expresión propia".

Así, en el caso del Concurso de Relatos Cortos, la edil ha reseñado que más de un centenar de jóvenes entre 14 y 35 años han contribuido, con sus creaciones, a "enriquecer" el concurso.

A este respecto, la concejala ha puesto el acento en el "alcance nacional" de este certamen, al destacar que, de los 109 relatos que concurren en esta edición, 89 proceden de distintas comunidades autónomas, mientras que 20 han sido presentados desde Cantabria, y ocho de ellos desde Camargo.

De igual modo, Ara ha valorado que esta "amplia participación" demuestra la "proyección" que ha ido adquiriendo el concurso y, en paralelo, a Camargo como "punto de referencia" en la promoción de la creación literaria entre jóvenes.

Por otro lado, ha felicitado a los centros educativos de Camargo por "continuar dando impulso" a una propuesta como es El Pozón de la Dolores -un certamen literario que se desarrolla directamente en los institutos del municipio-, ya que "abre la puerta a trabajar la escritura desde dentro del aula", además de a "despertar el interés por la lectura y la creatividad entre adolescentes y jóvenes".