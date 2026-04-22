El Ayuntamiento de Camargo inicia el reparto de flores de la 34º Campaña de Repoblación Forestal - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha comenzado este miércoles al reparto de flores y plantas correspondientes a la 34º Campaña de Repoblación Forestal, una iniciativa que se desarrollará hasta el próximo viernes, día 24, y con la que el Consistorio continúa avanzando en su estrategia de mejora ambiental en los ocho pueblos del Valle.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha visitado la pista de petanca municipal, ubicada en el Parque de Cros, que acoge el reparto de ejemplares. Una cita en la que ha manifestado que la campaña forma parte de una estrategia orientada a "incrementar la masa verde" del municipio.

"Con esta línea de actuaciones, impulsamos tanto la mejora del entorno urbano como la concienciación ambiental entre los vecinos, favoreciendo que cada vez más espacios del municipio incorporen vegetación y biodiversidad", ha aseverado el regidor, que ha puesto en valor el carácter participativo de la iniciativa, que año tras año cuenta con una "elevada implicación" ciudadana.

Durante estos días, los vecinos podrán recoger los lotes previamente reservados, que incluyen especies ornamentales y aromáticas como alegrías, orégano, dalias y menta. Esta actuación da continuidad a la primera fase de la campaña, celebrada el pasado mes de febrero, en la que se repartieron 3.000 árboles de especies como laurel, avellano, manzano y cerezo entre los camargueses.