El Ayuntamiento comienza la remodelación de la piscina polivalente del Complejo Ruth Beitia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado la obra de remodelación de la piscina polivalente del Complejo Ruth Beitia, que tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Así lo ha podido comprobar la alcaldesa, Gema Igual, durante una visita junto a la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, a la instalación deportiva cuyos trabajos están siendo ejecutados por la empresa Piscinor con un presupuesto de 156.691 euros.

Igual se ha referido a las 45 dotaciones deportivas con que cuenta este complejo inaugurado en 1969 y sus usuarios. "Son miles y miles las personas que pasan por aquí a lo largo del año y muchísimas las competiciones que podemos ver en cualquiera de los campos, con infinidad de disciplinas para todas las edades", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve la "inversión constante" que realiza el Ayuntamiento para optimizar las prestaciones del complejo, y, en este contexto, ha enmarcado las obras de renovación de la piscina polivalente, que supondrá "un nuevo atractivo" para los usuarios.

También ha recordado que, en la actualidad, desde el área de Deportes se está actuando en numerosas obras y proyectos, como la cubierta y los vestuarios del pabellón exterior, el campo de fútbol de San Román, el acceso a la grada del campo de fútbol de Monte, así como las iluminarias e instalación de parqué desmontable en el Palacio de Deportes.

ACTUACIÓN

La actuación comenzará dejando una lámina de agua de 19,95 metros de largo por 9,98 metros de ancho. En los dos laterales de la piscina se abrirán cuatro huecos que permitan la colocación de escaleras de acceso.

Todo el vaso se revestirá con una lámina de PVC armada para conseguir su impermeabilización. En el exterior del vaso, inicialmente se ejecutará una zanja para llevar todas las canalizaciones y conducciones, y una vez cerrada, se colocará un brocal porcelánico en el borde de la piscina, y se pavimentará con una baldosa porcelánica el resto de la superficie.

RENOVACIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LAS PISCINAS

Por otro lado, la alcaldesa también ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto técnico para la ejecución de la obra de renovación del cierre perimetral de las piscinas descubiertas situadas en el Complejo Ruth Beitia, con un presupuesto base de licitación de 435.235 euros.

Actualmente, el cierre perimetral de la finca donde se ubican las piscinas descubiertas se resuelve mediante un cercado de dos metros de altura realizado con malla y postes de tubo de acero, que se sustituirá por un zócalo de hormigón armado sobre el que descansará una celosía metálica formada por perfiles en Z, de acero galvanizado con dos pletinas.