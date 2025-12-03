El Ayuntamiento corta la calle Ataúlfo Argenta para evaluar el derrumbe de una bóveda del alcantarillado - EUROPA PRESS

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha cortado el tráfico y ha cerrado la calle Ataúlfo Argenta tras el derrumbe de una bóveda del alcantarillado, como medida preventiva.

Durante una inspección de la galería de alcantarillado de esta zona, realizada el pasado viernes, 28 de noviembre, los servicios municipales detectaron la presencia de un derrumbe en el tramo situado entre los números 33 y 35 de la calle Ataúlfo Argenta, que se corresponden al espacio entre las calles Lope de Vega y Gándara.

En consecuencia, y como medida preventiva, durante la mañana del pasado viernes se decidió cerrar la calle y cortar al tráfico dicho segmento, según ha informado el Ayuntamiento.

Desde entonces, los técnicos han realizado una evaluación desde el interior del tramo de bóveda afectada y están estudiando las distintas opciones para solucionar la incidencia "con la mayor rapidez posible".

Por ello, el Consistorio ha pedido "disculpas de antemano por las molestias que se puedan generar a los ciudadanos".