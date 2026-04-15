El Ayuntamiento demolerá edificaciones del solar de La Amistad y estudia utilizarlo como área de expansión del barrio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, ha expuesto hoy a los representantes vecinales los planes del Ayuntamiento para el solar municipal ubicado en el entorno de las calles Pérez del Molino, La Amistad, y la zona conocida como 'Los chalés de la tierruca', donde prevé demoler las edificaciones existentes, limpiarlo y estudiar utilizarlo como área de expansión del barrio.

Gutiérrez ha realizado una visita a la zona acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos La Amistad, Adolfo Vázquez, con el objetivo de conocer de primera mano la situación actual del entorno y trasladar las actuaciones previstas por el Ayuntamiento en estos terrenos de su titularidad.

Según ha anunciado la concejala, el Ayuntamiento realizará un proyecto de demolición de las diferentes edificaciones presentes en la parcela, y se ejecutará conforme a la disponibilidad de recursos.

Asimismo, se procederá a la limpieza de la vegetación acumulada en la parcela, mejorando así la seguridad y el aspecto del espacio.

Del mismo modo, se ha abordado con los representantes vecinales la posible utilización de esta superficie como área de expansión del barrio, abriendo un proceso de análisis conjunto para valorar las opciones que mejor respondan a las necesidades de los residentes.

Gutiérrez ha señalado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los espacios urbanos y la colaboración directa con los vecinos en la toma de decisiones que afectan a su entorno.