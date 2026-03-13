El Ayuntamiento desmiente a Morán sobre la recepción de las obras de la senda costera: "Nunca llegaron a finalizarse"

La acaldesa de Santander, Gema Igual, atiende a los medios en presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la tragedia.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha desmentido las afirmaciones realizadas este viernes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien en una entrevista en la Cadena SER ha asegurado que el Consistorio recepcionó en 2015 las obras de la senda costera entre las que se encuentra la pasarela de El Bocal, donde la semana pasada fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave.

Extremo que el Ayuntamiento ha negado ya que, según ha afirmado a última hora de esta tarde en un comunicado, la legislación prevé la recepción de las obras cuando se produce el cumplimiento del contrato y una vez que estén finalizadas, lo que "en ningún caso sucedió en la senda costera, donde las obras se suspendieron y nunca llegaron a finalizarse, y el contrato tuvo que resolverse por incumplimiento".

Por tanto, ha asegurado que las declaraciones del número dos del Ministerio para la Transición Ecológica "no se corresponden con la realidad documental ni con los hechos acreditados en el expediente" de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, a la que pertenece la pasarela del trágico accidente.

Según ha incidido el Consistorio, en dichas declaraciones Morán "ha reconocido que fue el propio Ministerio, a través de la Dirección de Costas, quien, tras la suspensión de las obras, y con motivo de la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, tuvo que realizar un acta de comprobación, tal y como establece la Ley de Contratos, para llevar a cabo la liquidación del contrato".

Asimismo, el Ayuntamiento ha hecho hincapié en que en el acta de comprobación de las obras realizadas de 2015 --a través del cual Morán dice que la obra se dio por recibida-- fue suscrito entre el Ministerio y la empresa adjudicataria, y que el Consistorio "ni interviene, ni participa".

"Se trata de un acto administrativo entre la Dirección de Costas y la empresa constructora para poder rescindir el contrato como consecuencia de haber paralizado previamente las obras, tal y como consta en el proyecto de finalización de las obras de la Senda Peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, que puede consultarse en la propia web del Ministerio (proyectosendacosterasantander_tcm30-381045.pdf)", ha explicado el Ayuntamiento.

Así las cosas, ha afirmado que "queda claro que Costas nunca finalizó las obras de la senda costera" y que, por lo tanto, el Ayuntamiento "nunca ha recepcionado las obras que Costas empezó a ejecutar y paralizó, como demuestra que, mientras se estaba liquidando el contrato, la propia administración dependiente del Estado se comprometió a redactar un proyecto de finalización cuyo objeto es la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas".

Del mismo modo, el Consistorio también ha detallado que la referencia realizada por Morán a un compromiso municipal de mantenimiento responde a un acuerdo adoptado en el contexto inicial del proyecto en el año 2004, "condicionado siempre a la finalización completa de las obras, circunstancia que no llegó a producirse".

En cuanto al proyecto de finalización de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, el Ayuntamiento ha indicado que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en 2017 también establece que ese compromiso se haría efectivo al ser recibidas las obras, "algo que no ocurrió porque nunca empezaron a ejecutarse, ni siquiera llegaron a licitarse", ha sostenido.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A COSTAS

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha querido aclarar que las actuaciones comunicadas por el Consistorio a la Demarcación de Costas en febrero de 2026 a las que se ha referido el secretario de Estado, y "como ya había trasladado la alcaldesa, Gema Igual, en sus declaraciones a los medios de comunicación", ha puntualizado, "no corresponden en ningún caso a labores de mantenimiento de infraestructuras".

En este sentido, ha matizado que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística y se refieren a trabajos de restauración ambiental del entorno, eliminación de especies invasoras y recuperación de hábitats naturales, "sin relación con la conservación estructural de los elementos existentes".

Precisamente, ha asegurado que la comunicación dirigida a la Demarcación de Costas es una solicitud que tiene como finalidad que este organismo autorice al Ayuntamiento a llevar a cabo una actuación en unos terrenos que dependen del Ministerio.

Finalmente, el Ayuntamiento ha hecho hincapié en que ha colaborado "desde el primer momento con la investigación y seguirá haciéndolo con total transparencia, pero aclarando las cuestiones que no coincidan con la realidad documental".

También ha lamentado que "en un momento de enorme sensibilidad social se estén realizando declaraciones públicas que no reflejan de forma completa el contenido de los expedientes e informes administrativos", ha concluido.