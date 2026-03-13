Morán asegura que la pasarela de El Bocal fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2015

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, atiende a los medios durante las tareas de rescate en la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que la semana pasada colapsó y causó la muerte de seis jóvenes y dejó herida grave a otra, fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2015.

"Si no me falla la memoria, en mayo de 2015 se firmó el acta de comprobación de las obras realizadas y, por lo tanto, se dio por recibida la obra", ha desvelado el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica este viernes, en una entrevista a la Cadena Ser Cantabria recogida por Europa Press, en la que se ha referido a un documento por el que se firma el acta de comprobación de las obras realizadas, entre las que se encuentra la pasarela de El Bocal, y se hace "la recepción" de la obra, en presencia del interventor delegado, del asesor que le acompaña, y los representantes de la empresa que ejecutó los trabajos y de la dirección de obra.

"En ese momento, la obra se da por terminada y se permite la apertura al uso al público", ha expuesto Morán, a quien no "cabe ninguna duda" de que la obra ha sido recepcionada.

Esta revelación se produce diez días después de la tragedia, a raíz de la cual Costas -que depende del Ministerio y que ejecutó las obras de la senda costera hasta la paralización del proyecto por el rechazo social que generó- y el Consistorio se han atribuido, cada departamento al contrario, el mantenimiento de las infraestructuras de este itinerario peatonal, que comunica el faro de Cabo Mayor con La Maruca.

Tras lo sucedido, y que se encuentra bajo investigación judicial, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha atribuido la "responsabilidad total" de mantener la senda y sus elementos a Costas, encargada de unas obras que no se terminaron y, por tanto, y según la regidora, la actuación no fue recepcionada por el Consistorio, extremo que niega Morán, al asegurar que sí las recibió, en mayo de 2015.

"Si esto no fuese así, si lo que el Ayuntamiento argumenta en estos momentos es que la obra no estaba finalizada, creo que estaría generando una duda respecto a quienes tenían en ese momento la responsabilidad de la ejecución del convenio, que era el Ministerio y el Ayuntamiento", ha planteado el secretario de Estado.

Y acto seguido, se ha preguntado: "¿Alguien se puede imaginar que estas dos administraciones, que eran las responsables de la ejecución del convenio en el año 2015, hubiesen dado por finalizadas (las obras) y puesta en uso la senda si éstas no estuviesen finalizadas?".

Así las cosas, Morán entiende que quienes sustentaban entonces las responsabilidades en torno al proyecto, Ministerio y Ayuntamiento, "decidieron poner en uso la obra finalizada" porque "la obra reunía las condiciones para ello. Si dudase de eso, estaríamos hablando de otra responsabilidad distinta", ha avisado.

El secretario de Estado, que ha indicado que Costas ya ha remitido la información requerida por la magistrada de Instrucción de Santander que dirige la investigación aunque la Abogacía del Estado debe decidir sobre la personación o no en el procedimiento, se ha referido además a acuerdos municipales en los que se incluía el "compromiso" del Ayuntamiento de mantener la senda "una vez finalizadas las obras", como el que en 2004 y con motivo de la información pública del proyecto envió a Costas la Concejalía de Medio Ambiente, a cargo de Iñigo de la Serna, que luego fue alcalde y después ministro de Fomento.

Un compromiso que, como ha añadido Morán, fue suscrito por el entonces regidor, Gonzalo Piñeiro, en un escrito en el que manifestaba que no existía "inconveniente" para dicho mantenimiento por parte del Consistorio "una vez ultimadas las obras proyectadas en la senda peatonal".

FEBRERO 2026 DOCUMENTO AYUNTAMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS

"Yo no tengo ninguna duda de que el Ayuntamiento asumió ese compromiso con pleno conocimiento", ha manifestado el número dos del Ministerio, que al margen de ese primer documento municipal sobre el mantenimiento, ratificado en el vinculado a la recepción de la obra, afirma que existe otro de fecha "recientísima", de febrero de este año, en el que el Consistorio trasladó a la Demarcación un proyecto técnico por el que informaba de la ejecución de actuaciones de restauración ambiental y de eliminación de especies vegetales invasoras y "de mantenimiento de infraestructuras" que se ejecutaron en la senda.

Morán ha indicado al respecto que Costas contestó días después, es decir, "hace dos o tres semanas", informando que se daba por enterada del proyecto trasladado por el Ayuntamiento "en el ámbito de sus competencias y de su responsabilidad de mantenimiento" y para el que no requería "autorización".

Con todo ello, y a la pregunta de por qué cree que la alcaldesa insiste en que el mantenimiento de la senda y sus infraestructuras corresponde a Costas, Morán ha respondido que es Igual -con la que no ha vuelto a hablar desde el día siguiente al suceso- quien debe explicarlo: "Ciertamente, no se corresponden los hechos con las palabras, pero no me atrevo yo a decir por qué razón".

Y ha remachado: "Los hechos son los que son, los documentos son los que son, y a partir de ahí la ley es clara: el responsable de las infraestructuras, equipamientos o servicios que se ubiquen sobre el dominio público marítimo terrestre es el titular privado o público que asume la responsabilidad" de los mismos.

RENOVACIÓN BARANDILLAS PASARELA

Sobre los documentos que, asegura Igual, tiene el Ayuntamiento del año 2024 y según los cuales Costas renovó las barandillas de la pasarela siniestrada, Morán lo ha enmarcado dentro de la colaboración entre las administraciones. Así, ha dicho, si en un momento determinado un servicio avisa de "un elemento que puede suponer un riesgo para la seguridad", no se abre expediente administrativo para dilucidar de quién es la responsabilidad, sino que, en la medida de las posibilidades, "si hay capacidad para intervenir, se interviene. Así de sencillo". "Es bastante habitual".

"Me sorprende que se sorprendan de que esto sea así", ha abundado Hugo Morán, para reiterar que "la responsabilidad frente a la seguridad de los ciudadanos no se discute en el momento en el que haya que intervenir por una razón de seguridad", de modo que cualquiera de las tres administraciones -estatal, regional o local- "debe hacerlo con carácter inmediato" y ya se discutirá "más adelante" sobre atribuciones o gastos.

Así las cosas, ha zanjado que se trata de "una simple función de leal cooperación entre administraciones en beneficio de los ciudadanos", pero el hecho de que se colabore en un momento determinado "en ningún caso diluye la competencia de quien la tiene", ha concluido.