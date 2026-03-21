El Ayuntamiento destina 850.000 euros en ayudas para situaciones de emergencia social

Archivo - La concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad de Santander, Zulema Gancedo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado esta semana la convocatoria de prestaciones económicas para situaciones de emergencia social, que cuenta con una dotación total de 850.000 euros.

Así lo ha anunciado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado que son un instrumento de intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria, cuya finalidad es prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y están dirigidas a personas o unidades familiares en las que concurran factores de riesgo.

Entre estas necesidades, se encuentran gastos para productos básicos, como alimentación; higiene doméstica y personal; ropa y calzado; salud; vivienda y atención a la infancia, ha informado el Consistorio.

Son prestaciones económicas para situaciones de emergencia social aquellas de carácter extraordinario, y complementariar a las concedidas a personas y unidades a las que sobrevengan imprevistos excepcionales que deben ser atendidos con inmediatez por afectar a la cobertura de sus necesidades básicas ante situaciones de dificultad social o desventaja económica, dirigidas a procurar autonomía y evitar que deriven en problemas de exclusión.

Gancedo ha enmarcado esta línea de ayudas en el esfuerzo prioritario del Ayuntamiento de Santander a las políticas sociales y la atención de los ciudadanos más vulnerables.

"Nunca olvidamos a aquellos vecinos que se encuentran en situaciones de extrema dificultad", ha dicho. Por ello, considera que estas ayudas son fundamentales para garantizar que ninguna persona se quede sin las condiciones mínimas de vida.

La concesión se llevará a cabo a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y las solicitudes recibidas serán estudiadas por una comisión técnica de valoración y seguimiento que, en último lugar, decidirá la concesión o denegación de la misma.

El plazo para solicitarlas se extenderá desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) hasta el 31 de diciembre.