Ayuntamiento y enfermeros colaboran en la promoción de la salud en los centros educativos de Santander

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, María Luz Fernández, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones de promoción de la salud en los centros educativos del municipio, al que el Ayuntamiento destina 18.000 euros.

Según ha explicado en nota de prensa, el objetivo de este acuerdo es favorecer la educación para la salud de escolares, profesorado y familias a través del proyecto 'Promoción de la salud para centros educativos', proporcionando información y formación sobre estilos de vida saludables.

Además, el Consistorio ha afirmado que, con la firma de este convenio, se pone en valor el rol y el trabajo de este colectivo profesional y su figura como agente del cambio.

Así, este proyecto tiene como propósito fundamental propiciar el aprendizaje y la práctica de hábitos saludables entre la comunidad educativa, fomentando el desarrollo integral de niños, adolescentes y sus familias.

Entre los objetivos principales, se encuentra la sensibilización sobre la importancia del cuidado de la salud, mediante actividades adaptadas a diferentes etapas educativas, como cuentacuentos y dinámicas interactivas que refuercen la percepción de la salud como un valor esencial en la vida diaria.

También se pretende fomentar una alimentación equilibrada y consciente a través de conocimientos prácticos sobre nutrición saludable con actividades que inculquen buenos hábitos alimenticios desde una edad temprana.

El programa también persigue desarrollar habilidades prácticas en primeros auxilios y autocuidado, mediante talleres sobre el uso de botiquines y la gestión de emergencias básicas, fomentando la autoprotección y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Además, se desarrollan acciones para promover valores como la solidaridad, el respeto y la cooperación, integrando actividades que fortalezcan el bienestar emocional y la convivencia positiva, tanto en el ámbito escolar como en el familiar.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por la concejala de Salud, Zulema Gancedo, ha enmarcado este convenio en el marco de la estrategia de colaboración que el Ayuntamiento de Santander mantiene con diferentes colegios profesionales del ámbito sanitario para promover la salud de niños y jóvenes en el entorno escolar.